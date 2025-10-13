Szeptember 18-án a San Franciscó-i rendőrök egy szétkapott Yamaha-motorkerékpárt találtak egy ház előtt. Az 1989-es FRZ400 már le volt csupaszítva, és nem azért, mert gondos tulajdonosai épp szervizelték volna: a motor nem is a gazdájánál volt. Több sem kellett a szerveknek, és szeptember 24-én házkutatási paranccsal tértek vissza a helyszínre.

A keresés sikeres volt, hiszen számos fegyver, töltény, némi kábítószer és más lopott holmi mellett egy olyan Porsche 911-est is találtak,

mely négy évvel korábban tűnt el.

A sportkocsi ráadásul nem is szokványos darab, ugyanis egy 911 SC, vagyis Super Carrera modellről van szó. Ilyeneket 1978 és 1983 között gyártottak háromliteres bokszermotorral, a korábbi magnézium helyett alumínium motorblokkal. Eleinte 180, a későbbiekben 191, 1981-től pedig 204 lóerős teljesítményre volt képes az erőforrás, melyhez ötfokozatú kézi váltó kapcsolódott. A modellből 1982-ben elkezdtek kabrióváltozatot is készíteni, ami nagy szó volt, tekintve, hogy előtte ilyet utoljára az 1960-as években csináltak.

Visszatérve az ellopott példányra, komolyabb kár nem érte, bár az alvázszámot eltávolították róla.