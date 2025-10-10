Franciaországban sportot űznek a sebességmérők elleni harcból a helyiek. Gyakran megrongálják a traffipaxokat, máskor eltorlaszolják a kamerát, pedig igen vaskos büntetés jár az ilyen kihágásért.

Most viszont a helyi gazdák új szintre emelték a saját kis “forradalmukat”: ellopják a mobil eszközöket.

Néhány vidéki körzetben a gazdáknak elegük lett az automata sebességmérők elszaporodásából, és a tiltakozás egy látványos módját választották. Egyszerűen „elrabolják” a traffipaxokat a mezőgazdasági gépeikkel, majd kilométerekkel arrébb, gyakran eldugott helyeken – például erdőkben vagy mocsarakban – rakják le őket. Az ügyet a Dashcam France nevű Facebook-oldal kapta fel.

Az érintett gazdák számára a traffipaxok a túlzott állami kontroll szimbólumai. Azzal, hogy megrongálják vagy áthelyezik ezeket az eszközöket, rendkívül vizuális módon fejezik ki elégedetlenségüket. Eure megyében például egy komplett traffipax-„emberrablást” jelentettek: a sebességmérő eltűnt a helyéről, majd egy mező közepén találták meg.

Néhány traffipaxot mocsaras vagy sűrűn erdős területekre vittek, ami a megtalálásukat és a visszaszerzésüket szinte lehetetlenné teszi. Ezek a tettek tehát nem egyszerű vandalizmusról szólnak, hanem jól tervezett, és komoly infrastruktúrát igénylő szabotázs akciókról.

A traffipaxok letakarása is bevett gyakorlat. Tarn megyében a Coordination rurale nevű agrárszakszervezet vállalta a felelősséget több traffipax leponyvázásáért. Még a nemzeti agrárpolitikát bíráló szlogeneket is felfestettek a takarókra. Bár ez diszkrétebb, a logika ugyanaz: működésképtelenné teszik az eszközt anélkül, hogy fizikailag elmozdítanák.

A súlyos büntetés ellenére a gazdák nem félnek, mert azonosításuk, és tetten érésük rendkívül nehéz, mivel a traffipaxok gyakran elszigetelt helyeken állnak. Ha pedig több kilométerre szállítják az eszközt, a nyomozás még bonyolultabbá válik. A gazdák számára nemcsak a traffipaxok jelentenek problémát, hanem az adóterhek, a magas költségek és a környezetvédelmi szabályozások összessége, ezért tehetetlen dühüket a sebességmérőkön töltik ki.