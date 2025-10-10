A hazai autópályák útdíjkezelője a napokban egy fotóval szemléltette mi történik akkor, ha éjszaka kapnak valakit jogosulatlan úthasználaton.

Éjszaka is kell e-matricát venni?

“Nemcsak azért, mert a díjköteles utak használata ebben a napszakban sem ingyenes, hanem azért is, mert a kameráink tökéletesen jól látnak a legsötétebb órákban is…” – olvasható a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. friss bejegyzésében.

A fixen telepített, mind pedig a mobil ellenőrző autókon lévő kamerák jó minőségű, nagy felbontású képeket készítenek az alattuk/előttük elhaladó  járművekről, amelyeknek így jól láthatók a releváns adatok – írja a szolgáltató, de az általuk megosztott fotó ezt jól demonstrálja.

Szóval nem érdemes kockáztatni, mindenképpen szükséges megvenni a megfelelő úthasználati jogosultságot minden napszakban, az év minden napján, legyen szó akár e-matrica vásárlásáról, akár e-útdíj-fizetésről.

Az alábbi táblázat mutatja, Magyarországon mennyibe kerül a pályahasználat:

