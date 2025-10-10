Steve McQueen örökre beírta magát az autóbolond filmkedvelők elméjébe, végtére is neki köszönhetjük az első igazi klasszikus autós üldözést a mozivásznon: 1968-ban Frank Bullitt nyomozó bőrébe bújt a San Franciscó-i zsaruban, Mustangjával pedig veszettül üldözte az ellent. Ezen túl is volt autós filmje, a Le Mans máig emlékezetes darab.

Nem volt véletlen, hogy McQueen ennyiszer közel került az autókhoz a kamerák előtt, imádta a négykerekűeket. Hatalmas autógyűjteményének egyik különleges darabja a minap került új tulajdonoshoz az RM Sotheby’s árverésén, és joggal mondhatjuk különlegességnek, hiszen ez volt a King of Cool templomba járós autója.

A képre kattintva galéria nyílik!

25 fotó

Ez nem vicc, maga McQueen használta ezt a kifejezést az 1952-ben gyártott Hudson Waspra. A színészlegenda leginkább iskolába hordta vele gyerekeit, valamint hétvégi kirándulásokra használta egészen 1980-as haláláig. Ezt követően a kocsi nem kallódott el: 1984-ben McQueen egykori birtokával együtt eladták, majd 2006-ban az USA egyik autós mekkája, a Petersen Automotive Museum szerezte meg és állította ki a rajongók nagy örömére.

A sorhatos motorral szerelt kocsi közel sem hibátlan, vannak rajta külsérelmi nyomok, de ezzel együtt, valamint 63 537 megtett mérföld (102 252 km) után is megért valakinek az autó 110 ezer dollárt, átszámítva 37,1 millió forintot. Az összeg önmagában is komoly, ám annak tekintetében még inkább, hogy a szervezők eredetileg 40-60 ezer dollár (13,5-20,2 millió Ft) közé becsülték az autó értékét.

Volt persze ennél többet érő autó is, amihez köze volt Steve McQueen-nek – és hiába adtak volna érte egy vagyont, nem adták el: