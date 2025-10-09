Pedig pontosan ez látszik egy vírusként terjedő videón, amin egy SU7 nem sokkal azután gurul el magától, hogy a sofőr kiszállt és bement egy épületbe. A biztonsági kamera felvételén látszik, ahogy a sofőr és egy nő serényen pakolásznak, amikor az autó hirtelen kétszer pittyen, majd magától elindul, a döbbent pár pedig fut utána.

A Carscoops cikke szerint a tulajdonos, Li Xiaoshuang, felvette a kapcsolatot a Xiaomi ügyfélszolgálatával. A képviselő némi kutatás után megállapította, hogy az autó egy “iPhone 16.2” típusú mobiltelefonról kapott távoli parkolási parancsot. A videón azonban jól látszik, hogy a férfi nem használta a telefonját, amikor a kocsi elindult. Ráadásul neki egy iPhone 15 Pro Max készüléke van, nem iPhone 16.

Ezért tovább folyt a nyomozás, a tulajdonos kérte, hogy a Xiaomi adja ki az autó teljes működési naplóját, ne csak részleteket közöljön – írja a Carscoops A Xiaomi erre nem reagált azonnal, de tovább vizsgálta az esetet. Ezen a ponton robbant be a videó a köztudatba, ami mindenféle vad spekulációhoz vezetett, így már muszáj volt az ügy végére járniuk,

A telefon volt a hibás

A további vizsgálat kimutatta, hogy a Xiaominak végig igaza volt. Az autó tulajdonosa megosztotta a telefonja naplóadatait a hibaelhárításhoz. Miután összevetették a jármű naplójával, kiderült, hogy a tulajdonos iPhone 15 Pro Max készüléke valóban küldött egy távoli parkolási parancsot az autónak, röviddel azelőtt, hogy az magától elmozdult.

Bár a videón látható, hogy a tulajdonos épp nem nyomkodta a telefont, egy félreértelmezett hangutasítás aktiválhatta a funkciót. A Carscoops-nak tett nyilatkozatok szerint mind a Xiaomi, mind a tulajdonos lezártnak tekintette ezzel az ügyet.

A kezdeti telefonok körüli zűrzavart az okozta, hogy az Apple belső termékkódja az iPhone 15 Pro Max-hoz „iPhone 16.2”, ahogy ez egy hivatalos listán is ellenőrizhető. A Xiaomi naplófájljaiban ez a kód jelent meg, nem a modellnév, ez vezette félre a tulajdonost. Az mondjuk elég aggasztó, hogy egy ilyen elszólás elég ahhoz, hogy elinduljon egy modern villanyautó. Így nem zárható ki, hogy már be sem kell ülnie a tolvajoknak az autóba ahhoz, hogy ellopják. Elég lesz a tulaj telefonját feltörni, és “házhoz jön” a zsákmány.