Sokan talán még most sem tudják, de büntetést érhet, ha nincs az autóban láthatósági mellény. A fényvisszaverő öltözet a biztonságunkat szolgálja, és azért kell, mert ha forgalmi okok vagy műszaki hiba miatt meg kell állnunk, és ki kell szállnunk a járműből, akkor autóvezetőkből gyalogosokká válunk. Ha mindez lakott területen kívül, éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között történik, azonnal magunkra kell kapnunk a sárga vagy neonszínű viseletet.

Mindez nem azért van, hogy a rendőr szívasson minket, ha nem kerül be az autóba, tényleg hasznos dologról van szó. Épp ezért az sem mindegy, milyen láthatósági mellényt dobunk be a kocsiba. Egy jó fényvisszaverő tulajdonságokkal rendelkező darab már 150 méterről kiszúrható éjszaka, ami egyértelműen jobb, mint a sima sötét ruházat, melyet átlagosan csak 25 méterről vesznek észre a sofőrök.

Az osztrák autóklub, az ÖAMTC vizsgálódott is egy kicsit, hogy a láthatósági mellények tényleg minden esetben olyan jók-e, mint amilyen jónak kell lenniük. Összesen 25, gyerekeknek készült láthatósági mellény vizsgálata alapján a válasz egy elég riasztó nem, ugyanis

a 25-ből 13 nem felelt meg az itthon is használt EN 17353 szabványnak, így nem lehet őket fényvisszaverőnek nevezni.

Nehéz dolga van a felelős vásárlónak, tekintve, hogy a termékek több mint fele alkalmatlan arra, amiért veszik. Ennek kapcsán az ÖAMTC azt ajánlja, az online boltok helyett mindig hagyományos üzletekben vásároljanak ilyeneket az autósok, tekintve, hogy azok egytől egyig átmentek a rostán, viszont a neten vásárolt mellények kétharmada nem volt megfelelő.

Akinek már van mellénye, az egészen könnyen megbizonyosodhat arról, hogy az megfelelő-e. Csupán szemmagasságból rá kell világítani, és ha három méterről nézve fényes fehéren ragyog a ruha, akkor azzal nincs gond.