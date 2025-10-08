A mobiltelefon használatát vezetés közben egész Európában tiltják, de kérdés: mi a helyzet az egyéb készülékekkel? Egy német ügy választ ad a kérdésre, legalábbis a helyi bíróság álláspontja elég egyértelmű: a vezetés közben érintőképernyővel ellátott e-cigaretta használata sérti az elsősorban a mobiltelefon-használatra kitalált szabályozást.

Így döntött a Kölni Felső Tartományi Bíróság. Egy férfit vezetés közben két rendőr látott meg, amint egy eszközön nyomkodott valamit. Végül 150 eurós pénzbírságot kapott, amit ő nem fogadott el, fellebbezett a döntés ellen, és az ügy bíróság elé került. – írja a Német Autóklub (ADAC.).

Azi eljárás során kiderült, hogy a férfi valójában nem mobiltelefont használt. Ehelyett az e-cigarettájának erősségét állította be egy érintőképernyős kijelzőn. Az elsőfokú bíróság szerint ez a cselekedet a szabályozás hatálya alá esett, nincs különbség.

Bár nem mobiltelefonról volt szó, a bíróság szerint ez egy “érintőképernyővel rendelkező elektronikus eszköz” használatának minősült. A döntő tényező nem az eszköz elsődleges funkciója volt, hanem a kezelése által okozott figyelemelterelés veszélye.

Vezetés közben ne nyomkodjunk semmit!

A bírói döntésben hangsúlyozták, hogy még az olyan kiegészítő funkciók is, mint a gőzintenzitás beállítása, csökkenthetik a vezető figyelmét – hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki a mobiltelefonján állítja a hangerőt. Ez az e-cigaretta jogellenes használatának minősül. A következmény: a sofőrnek 150 eurós (kb.60.000 Ft) pénzbírságot kell fizetnie, és egy büntetőpontot kap a jogosítványára.