A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a megfelelő állapotú és az évszakhoz illő gumiabroncsok kiválasztása. Különösen igaz ez a közelgő téli időszakra: ahogy csökken a hőmérséklet, egyre többen kezdenek el gondolkodni a gumiabroncsok cseréjén.

Ilyenkor azonban a döntést sokszor nem a valós műszaki szempontok, hanem a széles körben elterjedt tévhitek és félreértések befolyásolják. A Continental összegyűjtötte azt az öt leggyakoribb tévhitet, amelyekkel minden autós találkozhat.

1. Csak hóban kellenek a téli gumiabroncsok

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a téli abroncsok használata csak havas útviszonyok között fontos. Valójában a hőmérséklet a döntő tényező: 7 Celsius-fok alatt a nyári abroncs anyaga megkeményedik, elveszíti rugalmasságát, és nem képes az útfelülethez megfelelően tapadni. Ennek következménye a meghosszabbodó fékút és a gyengébb irányíthatóság – tehát nemcsak a hó, hanem a hideg is indokolja a gumicserét.

2. Nem gond, ha nyáron is fent hagytuk a téli abroncsot

Bár kényelmes megoldásnak tűnik, a téli gumi nyári használata jelentősen rontja az abroncs teljesítményét. A magas hőmérséklet hatására a téli keverék túlzottan felmelegszik és idővel elöregszik, így a következő télen már nem biztosít megfelelő tapadást. Emellett a fékút is meghosszabbodik, a gördülési ellenállás nő és a fogyasztás is kedvezőtlenebb lesz.

3. Csak a legfrissebb gyártású gumiabroncsot érdemes megvenni

Sokan keresik a frissen gyártott abroncsokat, pedig a gyártási idő nem befolyásolja a minőséget. A gumiabroncs hároméves koráig frissnek, ötéves koráig pedig újnak számít, ha megfelelően tárolták. Egy 1-2 éves abroncs minden paraméterében megegyezik azzal, ami épp most gördült le a gyártósorról. A legfontosabb, hogy megbízható forrásból származó, helyesen tárolt terméket válasszunk.

4. Az M+S jelölés automatikusan négy évszakos abroncsot jelent

Fontos leszögezni: az M+S (mud & snow) jelöléstől nem lesz egy abroncs sem téli, sem négy évszakos. Ahhoz, hogy egy gumiabroncs téli besorolást kapjon, a 3PMSF (három hegycsúcs hópehellyel) szimbólumnak is szerepelnie kell rajta. A legtöbb négy évszakos abroncson rajta van mindkét jelölés, így teljes értékű téli gumiabroncsként is használhatók, még azokban az országokban is, ahol a téli abroncs kötelező.

5. Négy évszakos abroncsokkal Ausztriába tabu

Szintén gyakori félreértés. Ha a négy évszakos abroncson mind az M+S, mind a 3PMSF (három hegycsúcs hópehellyel) jelölés megtalálható, akkor azt a hatóságok téli abroncsként is elfogadják. Tehát az ilyen abroncsokkal Ausztriában és más, téli gumiabroncs használatát előíró országokban is teljes biztonsággal közlekedhetünk, büntetést sem fogunk kapni.

A napokban meteorológiai szempontból is megérkezett az ősz, ha lesznek is még melegebb időszakok, néhány héten belül érdemes lesz téli gumikra cserélni a nyáriakat. Itt a legfrissebb teszt: