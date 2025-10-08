A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerületi munkatársai szeptember 22-től október 3-ig ellenőrizték a közlekedés résztvevőit rendőrségi jelleg nélküli autókból. Az ellenőrzés során kábítószer birtoklása miatt tetten értek és elfogtak három személyt.

A rendőrök három alkalommal büntetőfeljelentést tettek, egy esetben garázdaság, két esetben kábítószer birtoklása miatt. További két esetben szabálysértési feljelentést tettek előzési szabályok megsértése, valamint elsőbbségi szabály megszegése miatt. Kilenc esetben figyelmeztetést adtak.

A közlekedési akció során a rendőrök közigazgatási bírságot 132 esetben szabtak ki, ebből 127 alkalommal gyorshajtás, öt esetben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Helyszíni bírságot összesen 70 esetben szabtak ki, ebből 57 alkalommal gyorshajtás, hat esetben irányjelzés elmulasztása miatt.

Két autóban észlelték radarblokkoló használatát, amiért szintén helyszíni bírságot szabtak ki, továbbá két autóst másokat veszélyeztető közlekedés, egy-egy sofőrt záróvonal átlépése, elsőbbségi szabály megszegése kijelölt gyalogos átkelőhelyen, és lejárt műszaki engedély miatt szankcionáltak.

Az akció során a legkirívóbb gyorshajtást az a sofőr követte el, aki a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a megengedett 70 helyett 145 km/h-val hajtott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat.

