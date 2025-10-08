Az, ha egy használt autóval közel 400 ezer kilométert tesznek meg, teljesen általánosnak számít, azonban van olyan autómárka, aminél épp az alacsony futásteljesítmény a sztenderd. A Ferrari határozottan az utóbbi kategóriába tartozik, azonban egy 458-as kilóg a sorból.

Japán tulajdonosa a Facebookon dicsekedett el azzal, hogy már 390 123 kilométert mutat a számlálója, noha alig 15 évvel ezelőtt, 2011 júliusában vásárolta újonnan az autót – írja a Hotcars.com.

Más 458-asok is előfordulnak több százezres nagyságrendű futásteljesítmények – igaz, találkoztunk magasabb, 1,5 millió kilométer körüli értékkel egy még régebbi Ferrari 456 esetében. Önmagában a tendencia azzal magyarázható, hogy a típust az egyik legmegbízhatóbb modern Ferrarinak tartják. Az egyetlen gyenge pontja a váltója, de ez a probléma sem érint minden modellt.

A Pininfarinával együttműködve megtervezett Ferrari 458-at 2009-től 2015-ig, az F430 utódjaként és a 488 elődjeként gyártották. A berlinetta és kabrió kivitelben is kapható, kétajtós sportkocsit 4,5 literes, V8-as motorral és hétfokozatú, duplakuplungos automata sebességváltóval szerelték.

570 lóerős teljesítményéhez 540 Nm-es nyomaték párosul – az előbbit 9000-es, az utóbbit pedig 6000-es percenkénti fordulatnál adja le. A hivatalos adatok szerint a Ferrari 458 0-ról 100-ra 3,4 másodperc alatt gyorsul, a csúcssebessége pedig eléri a 325 km/órát.

