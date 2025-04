Pillanatok alatt vált a lángok martalékává egy Ferrari 458 Spider, ami Tokióban, a Shuto autópályán gyulladt ki a múlt héten. Tulajdonosa csak az első próbaútjáig örülhetett az olasz sportkocsinak. „Azt hiszem, én vagyok az egyetlen, aki ilyen bajba került” – írta a közösségi oldalán Honkon, aki zenei producerként dolgozik Japánban.

Alig vette át a Ferrarit, a 33 éves férfi az első útja alatt fehér füstre lett figyelmes. Rögtön kipattant az autóból, és hívta a tűzoltókat, mégis a következő 20 percben tehetetlenül nézte végig, ahogy porig ég a 458 Spider, amire tíz éven át spórolt. Elmondása szerint annak ellenére, hogy 43 millió jent, átszámítva csaknem 110 millió forintot fizetett érte, „csak ez a fotó maradt róla” – írja az Oddity Central.

A helyi hatóságok arról számoltak be, hogy semmilyen előjele nem volt a tűznek. Még zajlik a nyomozás, de feltételezhető, hogy a tűz a motortérben keletkezett, viszont az oka egyelőre ismeretlen. Honkon szomorú az őt ért szerencsétlenség miatt, ugyanakkor örül annak, hogy él, ugyanis attól tartott, fel is robbanhat alatta a Ferrari.

Nem csodálkozunk, hogy a japán férfi egy Ferrari 458-ról ábrándozott, ugyanis a 2009 és 2015 között gyártott modell 4,5 literes, V8-as motorja 570 lóerős teljesítményre képes, ami mellé 540 Nm-es forgatónyomaték párosul. Miközben 13,7 litert fogyaszt 100 kilométeren, 0-ról 100-ra 3,4 másodperc alatt gyorsul, míg a csúcssebessége eléri a 325 km/órát.

Ezen a modellen nyitható fémtetőt alkalmazott a Ferrrari, de nem akármilyet: az alumíniumból készült elem 25 kilóval könnyebb, mint ha vászonból készült megoldást alkalmaznának. A tető mindössze 14 másodperc alatt nyílik, és záródik. A 458 Spider 1430 kiló, azaz csupán ötven kilóval nehezebb, mint a zárt változat.

Annyi hátránya azért van, hogy a Spideren nem látszik a motor, a szokásos plexilap helyett aerodinamikailag formázott motorháztető kapott helyet, amely a hűtést is segíti. Szintén a levegő áramlásában segítenek az ülések mögött kialakított kis tornyok, így olyan az autó formaterve, hogy nyitott tető mellett még 200 km/óránál is lehet beszélgetni az utastérben. Ezen a linken bővebben is megismerheted a 458 Spidert.

