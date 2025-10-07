Aki igazán ki akar tűnni az autójával, kevés feltűnőbb módszert választhat annál, mint hogy egy vagyont áldoz egy hajmeresztően drága rendszámtáblára.

Vannak, akik a saját vagy családtagjaik nevét, monogramját jelenítik meg így, esetleg egy jó poént sütnek el, vagy épp a vállalkozásukat reklámozzák. Mások számára – a dúsgazdagok körében – ezek a táblák luxuscikkek, amelyekkel a vagyonukat fitogtatják, éppúgy, ahogy egy ritka műalkotás, egy palack különleges bor vagy egy exkluzív karóra birtoklásával.

Most azonban egy olyan rendszám kerül kalapács alá, amely minden eddigi brit rekordot felülmúlhat.

A 360 és 540 millió forint közötti kikiáltási árral akár meg is duplázhatja az eddigi brit rekordot, amikor a jövő hónapban lecsap a kalapács egy londoni veteránautó-árverésen. Az 1F jelzésű táblát az RM Sotheby’s bocsátja árverésre, és november 1-jén a legtöbbet ígérő viheti haza.

Maga a becsült összeg annyira csillagászati, hogy megfelel egy átlagos ház árának London felkapott negyedében.

Az 1F rendszámot 1957-ben regisztrálták először Essex környékén. A Sotheby’s szerint azóta számos egzotikus sportautón megfordult, legutóbb egy 135 millió forint értékű Ferrari 812 GTS-en bukkant fel.

Sholto Gilbertson, az RM Sotheby’s brit értékesítési igazgatója a Daily Mailnek elmondta: „A piacot továbbra is töretlenül lenyűgözik az exkluzív, egyedi rendszámtáblák. Bár vannak kivételek, az általános szabály az, hogy a legrövidebb, két karakterből álló rendszámok érik a legtöbbet, noha a jelenlegi brit aukciós rekordot egy háromkarakteres kombináció tartja. Az 1F rendszám korábban már cserélt gazdát magánúton egy jelentős összegért, így nagyon nagy az esélye, hogy november 1-jén új világrekord születik az aukción.”

Forog benne a pénz

Az utóbbi időben tapasztalható népszerűségnövekedésnek köszönhetően a gyűjtői rendszámtáblapiacot ma már körülbelül 900 milliárd forintra becsülik, a legkeresettebb darabok pedig jövedelmező befektetési lehetőséggé váltak – a szakértők szerint jelenleg különösen a két kezdőbetűből és egy számból állók a legfelkapottabbak.

Egy rendszámszakértő nemrégiben azt nyilatkozta, hogy ezek a táblák komolyabb hozamot biztosítanak, mint a hagyományos befektetések, például az órák, ékszerek vagy veterán autók.

Ha az 1F új gazdát talál 540 millió forintért, akkor is eltörpül a világ valaha eladott legdrágább rendszáma mellett.

A rekordot 2023-ban állították fel, amikor a P-7-es, vagyis egyszerűen csak 7-es jelzésű tábla egy dubaji árverésen elkelt, méghozzá szédítő 55 millió dirhamért, ami akkoriban körülbelül 5,4 milliárd forintnak felelt meg.