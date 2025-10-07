Aki igazán ki akar tűnni az autójával, kevés feltűnőbb módszert választhat annál, mint hogy egy vagyont áldoz egy hajmeresztően drága rendszámtáblára.

Vannak, akik a saját vagy családtagjaik nevét, monogramját jelenítik meg így, esetleg egy jó poént sütnek el, vagy épp a vállalkozásukat reklámozzák. Mások számára – a dúsgazdagok körében – ezek a táblák luxuscikkek, amelyekkel a vagyonukat fitogtatják, éppúgy, ahogy egy ritka műalkotás, egy palack különleges bor vagy egy exkluzív karóra birtoklásával.

Most azonban egy olyan rendszám kerül kalapács alá, amely minden eddigi brit rekordot felülmúlhat.

Vagyonokat érhet. Fotó: RM Sotheby’s

A 360 és 540 millió forint közötti kikiáltási árral akár meg is duplázhatja az eddigi brit rekordot, amikor a jövő hónapban lecsap a kalapács egy londoni veteránautó-árverésen. Az 1F jelzésű táblát az RM Sotheby’s bocsátja árverésre, és november 1-jén a legtöbbet ígérő viheti haza.

Maga a becsült összeg annyira csillagászati, hogy megfelel egy átlagos ház árának London felkapott negyedében. 

Az 1F rendszámot 1957-ben regisztrálták először Essex környékén. A Sotheby’s szerint azóta számos egzotikus sportautón megfordult, legutóbb egy 135 millió forint értékű Ferrari 812 GTS-en bukkant fel.  

Sholto Gilbertson, az RM Sotheby’s brit értékesítési igazgatója a Daily Mailnek elmondta: „A piacot továbbra is töretlenül lenyűgözik az exkluzív, egyedi rendszámtáblák. Bár vannak kivételek, az általános szabály az, hogy a legrövidebb, két karakterből álló rendszámok érik a legtöbbet, noha a jelenlegi brit aukciós rekordot egy háromkarakteres kombináció tartja. Az 1F rendszám korábban már cserélt gazdát magánúton egy jelentős összegért, így nagyon nagy az esélye, hogy november 1-jén új világrekord születik az aukción.”

Forog benne a pénz

Az utóbbi időben tapasztalható népszerűségnövekedésnek köszönhetően a gyűjtői rendszámtáblapiacot ma már körülbelül 900 milliárd forintra becsülik, a legkeresettebb darabok pedig jövedelmező befektetési lehetőséggé váltak – a szakértők szerint jelenleg különösen a két kezdőbetűből és egy számból állók a legfelkapottabbak.

Egy rendszámszakértő nemrégiben azt nyilatkozta, hogy ezek a táblák komolyabb hozamot biztosítanak, mint a hagyományos befektetések, például az órák, ékszerek vagy veterán autók.  

Ha az 1F új gazdát talál 540 millió forintért, akkor is eltörpül a világ valaha eladott legdrágább rendszáma mellett.

A rekordot 2023-ban állították fel, amikor a P-7-es, vagyis egyszerűen csak 7-es jelzésű tábla egy dubaji árverésen elkelt, méghozzá szédítő 55 millió dirhamért, ami akkoriban körülbelül 5,4 milliárd forintnak felelt meg.

