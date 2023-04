A közelmúltbéli árverésen – ugyan nem globális viszonylatban, de – rekordmagas összegért vásárolták meg az Egyesült Arab Emírségekben azt a dubaji rendszámot, amin mindössze egy „7”-es szám szerepel. 55 millió dirhámot fizettek érte, ami több mint 5 milliárd forintnak felel meg.

A liciten egy Bugatti Divóra kiállítva került kalapács alá az egyszerű, de cserébe ritka értékes azonosító, ami egy 2008-as rekordot adott át a múltnak: akkor az „Abu Dhabi 1” kombináció kelt el 4,9 milliárd forintnyi összegért.

Nemcsak az derült ki, hogy a befolyt összeget jótékony célokra, egy élelmiszersegély-alapítvány támogatására fordítják, hanem az is, hogy milyen autón kezdett új életét a „7”-es szám. Mint arról az Autoevolution beszámolt, a rekorder rendszám egy Tesla Model X Plaiden kezdett új életet, legalábbis egy frissnek vallott videófelvétel tanúsága szerint. Mondani sem kell, hogy a jármű értéke a töredéke annak, mint amennyibe a rendszám került: forintosítva valamivel több mint 40 millióról beszélünk, vagyis

annak az árából nagyjából 120 darabot vehetett volna a nagyobb teljesítménnyel bíró Teslából.

Amit magáról a 100 kWh-s akkumulátorpakkal szerelt típusról tudni érdemes, hogy a teljesítménye 1020 lóerő, azaz mintegy 350 lóerővel haladja meg a „sima” X Plaidét. Álló helyzetből mindössze 2,6 másodperc alatt gyorsul 100-ra, de az elektromos luxus-SUV adott esetben meg sem áll 322 km/óráig.

A portál hozzáteszi, különféle hiedelmek szerint a kombináció számos esetben a tulajdonos társadalmi státuszát tükrözi, ráadásul az egy karakterből álló rendszámok jelentik az igazán magas rangot, ahogy csökkenő számsorrendben a sor elejére érünk. Az a hír járja, hogy az alacsony, akár még két-, háromszámjegyből álló rendszámokhoz is olyan kiváltságok társulnak, mint például a kedvezményes rendőri bánásmód.

Mindemellett Dubaj legexkluzívabb helyszínein is a rendszámtól teszik függővé a beléptetést. Tavaly például előfordult, hogy egy üzletembert nem engedtek be a „D5”-ös rendszámával, bár az is több mint 3 milliárd forintnyiba került, mondván, csak olyanok léphetnek be, akiknek a „fémtábláján” csupán egyetlen számjegy szerepel.

Ugyanakkor az sem mellékes szempont, hogy nagyon biztos, értékőrző befektetésnek tartják a Közel-Keleten, ha valaki különleges rendszámokat vásárol. A tolvajoknak ugyanis nem vonzó préda, és az idő múlásával az értéke sem csökken, a további előnyeiről nem is beszélve.