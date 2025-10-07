Durva hidegzuhanyt ért egy coloradói férfit, amikor kiszámlázták a parkolását a denveri repülőtéren, ahová a feleségét vitte ki, ugyanis a rendszer 19 824 dollárt számolt fel neki – írja a Road & Track.

A mostani árfolyamon csaknem 6,7 millió forintnak megfelelő összeget mindössze 27 perccel azután állapították meg, hogy a férfi behajtott a parkolóba. Jim Boyd a 9 Newsnak elmondta, hogy a horrorisztikus összeg nem is a fizetőautomatán szúrt neki szemet, hanem utólag, amikor a bank értesítést küldött a mobiljára.

Mint kiderült, a kamerarendszer szoftvere volt a ludas, mely Boyd rendszámát összetévesztette egy másikkal, ami hasonló karaktereket tartalmazott, ezzel mintegy 4 hónapnyi parkolást számoltak el neki. A parkoló üzemeltetője, a LAZ Parking egy napon belül visszatérítette a több milliós összeget. Megerősítették, hogy orvosolták a rendszerhibát, egyúttal frissítették a szoftvert.

Az utóbbi hónapokban nem ez volt az első ilyen jellegű eset, ugyanis volt, akinek 2300 dollárt, átszámítva közel 800 ezer forintot számoltak fel 14 óra várakozás után. Június óta összesen négy hasonló eset történt, ugyanakkor ezek aránya elenyésző ahhoz képest, hogy ez idő alatt a rendszer 1,5 millió tranzakciót bonyolított le.

