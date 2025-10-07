Egy kanadai férfi, Gilles Leduc harminc évvel ezelőtt eladta imádott, ritkaságszámba menő 1972-es Dodge Chargerét, hogy ki tudja fizetni a házát. Az autó igazi kincs volt – mindössze 26 darab került belőle Kanadában a 440-es kódszámú Magnum motorral és 4 sebességes kézi váltóval.

A döntés fájdalmas volt, és Gilles úgy érezte, mintha a lelke egy darabját szakították volna ki. Három évtizeddel később azonban története újra előkerült, de ezúttal igazán pozitív irányt vett.

Egy YouTuber nyomozni kezdett

A kanadai férfi sztorijára Max Moskal, a Subdivision Auto YouTube-csatorna készítője bukkant rá, akit annyira megérintett a történet, hogy elhatározta, megpróbálja felkutatni Gilles régi Chargerét. Hosszú keresés után sikerrel járt, ám a kezdeti mosoly hamar az arcukra fagyott.

A különleges autó időközben túl értékessé vált, így Gilles számára elérhetetlen lett, nem tudta volna kifizetni. Bár találkozhatott újra egykori szerelmével, az érzés inkább keserédes volt, mint boldog. Mintha visszarepült volna a múltba, de nem hozhatta magával autóját.

A kalandról természetesen videó is készült, ami felkerült Max csatornájára.

A közösség ereje

Ekkor azonban a történet egy egészen új sebességbe kapcsolt: a videó hatására az autós közösség megmozdult, és Észak-Ontarióból valaki felkereste Maxet. Elmondta, hogy garázsában áll egy tökéletes állapotban lévő Dodge Coronet 500, amely talán új reményt adhat Gillesnek.

Dodge Coronet gyorstalpaló A Dodge Coronet 500 a hatvanas–hetvenes évek klasszikus amerikai izomautóinak egyik különleges darabja volt. A Coronet eredetileg a Dodge középkategóriás modelljeként indult, de a „500” jelzés a prémium felszereltségű változatot jelentette. A típust először 1965-ben mutatták be ezzel a névvel, és a Chrysler B-platformjára épült, ugyanarra az alapra, mint a legendás Charger. A Coronet 500 nemcsak külső eleganciájával, hanem teljesítményével is hódított. A motorpaletta a soros hathengerestől egészen a brutális 426 Hemi V8-ig terjedt. A hetvenes évek elejére a Coronet neve fokozatosan háttérbe szorult a Charger és más Dodge modellek árnyékában, de mára igazi gyűjtői kincs lett. A Coronet 500 ma a klasszikus amerikai autózás egyik méltatlanul ritkán emlegetett, mégis ikonikus darabja.

A Coronet tulajdonosa, Dan, az elmúlt tíz évét a kocsi restaurálásának szentelte. Sajnos az utóbbi időben súlyos légzőszervi betegség gyötörte, de autója így is makulátlan állapotban volt, eredeti V8-as motorral.

Amikor Gilles meglátta a Coronetet, elérzékenyült. Az autó mindenben azt testesítette meg, amit régen a Charger jelentett számára: stílus, erő, lélek, szabadság. Csakhogy a valóság ismét közbeszólt, a 24 000 kanadai dolláros (5,8 millió forint) ár meghaladta pénztárcája méretét. És ekkor jött a fordulat, ami miatt ez a történet bejárta az internetet:

Dan elmosolyodott, majd csak ennyit mondott: “Talán van megoldás…”A Dodge tulajdonosa nem pénzt látott Gillesben, hanem egy sorstársat, egy igazi autórajongót, aki ugyanúgy szívből szereti az izomautókat, akárcsak ő. Végül sikerült megegyezniük egy jóval kedvezőbb árban, és Gilles újra egy klasszikus Mopar volánja mögé ülhetett, három évtizeddel azután, hogy lemondott az előzőről.