Olvasónk küldte az alábbi fotót Pécsről, amin egy egészen szokatlan megoldás látható: az autó hátsó rendszámtábláját nem csavar, nem bilincs, de nem is a Szentlélek tartja, hanem egy USB-s telefontöltő kábel. Egyrészt le a kalappal az autós leleményessége előtt, ha nincs kéznél más, jó lesz az a kábel is. Másrészt viszont a rendszámtábla rögzítése nem tréfadolog.

Az autó tulajdonosának csak annyit üzennénk, hogy az a kábel eléggé kitakarja a rendszám utolsó karakterét, szóval jó lesz vigyázni, ugyanis a KRESZ-ben világosan le van írva, hogy a rendszámtáblát a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

És arról se feledkezzünk meg, hogy járművünkre idegen, módosított vagy hamis rendszámot felhelyezni bűncselekmény, szóval jobb, ha ezt mindenki elkerüli.

Nézzük meg közelebbről

Reméljük csupán pillanat szülte kényszermegoldás áll mögötte, de a fotó mindenképp tökéletesen példázza, milyen kreatív trükkökkel tudnak élni az autósok, ha gyors javításról van szó.