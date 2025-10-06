Míg nálunk az a kérdés, hogy van-e tábla, mennyire kopott, mennyire jogos, ellopták-e, addig Dániában már a környezettudatosság, a fenntarthatóság kerül előtérbe ezen a téren is.

Egy dániai vállalat, a Saferoad Traffic, a helyi közlekedési hatóságokkal együttműködve sikeresen tesztelt és 2024-ben bevezetett egy innovatív megoldást: az alumínium táblákat ipari kenderből készült alternatívával váltják ki.

A kezdeményezés a körforgásos gazdaság elvein alapul. Az alumíniumgyártással szemben, amely rendkívül energiaigényes, a kender alapú táblák gyártása jelentősen csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást és a nem megújuló erőforrásoktól való függést.

Ez az első alkalom, hogy ekkora méretű táblát tesztelünk BioPanelből. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy fenntarthatóbb anyagokat találjunk az alumínium kiegészítésére, ami eddig a szabványt jelentette a jelzőtábláknál. Hatalmas potenciált látunk a BioPanel táblákban, de természetesen teljesen biztosnak kell lennünk abban, hogy ellenállnak a szélnek és az időjárás viszontagságainak. Ezzel párhuzamosan azt is vizsgáljuk, hogy hol van értelme a különböző anyagokat használni” – nyilatkozta Hanne Højmark, a Dán Közúti Igazgatóság műszaki tervezője.

Ez az új tábla egy nagyobb méretű, G15-ös jelzés, melynek magassága 175 cm, szélessége pedig 275 cm.

Ezzel egy újabb lépést tettek előre, hiszen korábban a dán közútkezelő csak kisebb, kísérleti BioPanel táblákat helyezett ki, például útépítkezéseknél Vejle és Skanderborg között. Bár a tábla anyaga csupán 2 mm vékony, ugyanúgy megerősítették, mint egy hagyományos alumínium táblát, így garantáltan elég erős és stabil a közlekedésben való használatra.

„Több ezer alumínium táblánk van kihelyezve országszerte, és bizonyos helyeken kifejezetten érdemes lehet ezeket új anyagokra cserélni. A BioPanel mellett a Dán Közúti Igazgatóság vizsgál vagy már tesztel újrahasznosított alumíniumot, alumínium és műanyag szendvicspaneleket, újrahasznosított műanyagot, rizshéjat és bambuszt is.