Ahogyan egy benzines vagy dízelautónál, úgy egy elektromos járműnél is rengeteg dologtól függ a tényleges fogyasztás. Szerepet játszik a súly, a légellenállás és a gumik gördülési ellenállása is. Ugyanilyen fontos a hajtáslánc hatékonysága, és persze nem szabad megfeledkeznünk az olyan extra fogyasztókról sem, mint a klíma vagy a fűtés. A képletet tovább bonyolítja a sofőr stílusa, ami csak látszólag egyéni döntés. Az autó alapvető karaktere – hogy sportosra vagy kényelmesre hangolták – finoman, de mégis befolyásolja, hogy mennyire könnyen vagy szívesen vezetünk takarékosan.

Valós képet csak egy komoly adatmennyiséggel rendelkező adatbázis adhat, és szerencsére van ilyen: a Spritmonitor oldala, ahol a belső égésű motorral szerelt autók mellett a villanyautósok is szorgosan gyűjtik a töltések jellemzőit. A lista vezetői érdekes típusok, vannak köztük régi és új modellek is, de egy dologban megegyeznek.

Legalacsonyabb villanyautó-fogyasztások (mért értékek) # Modell Fogyasztás (kWh/100 km) 1 Peugeot iOn 13,2 2 Citroën C-Zero 14,0 3 Hyundai Inster 14,0 4 Dacia Spring 14,1 5 Mitsubishi i-MiEV 14,3 6 Hyundai IONIQ 14,3 7 Volkswagen up! 14,4 8 Citroën Saxo 14,6 9 smart fortwo 14,8 10 Volkswagen Golf 15,0

A takarékossági versenyt még mindig egy ősi gép vezeti, a Peugeot iOn, ami gyakorlatilag a lakossági villanyautózás úttörője, az első, való életben is használható elektromos típusok egyike. Ez kifejezetten városi célra készült, apró, könnyű, keskeny, virsligumikon suhanó gép, amivel 100 kilométer feletti hatótávot elérni már kifejezetten jónak számít.

Sokat tehát nem lehet vele haladni, de azt kifejezetten olcsón, a 13,2 kWh/100 km-es átlaggal még mindig ez a típus vezeti a listát. Feltűnik a harmadik helyen egy újdonság is, a Hyundai Inster, ami filozófiáját tekintve ugyanaz, de mégis más: városi kisautó, praktikus beltérrel, apró méretben, takarékos hajtással, 14 kWh/100 km fogyasztással.

Ez a típus mutatja, mennyit fejlődtek a villanyautók 15 év alatt. A Peugeot iOn 16 kWh (14,6 kWh nettó) kapacitású akkumulátorral készült, motorja 67 lóerős volt, és 14,9 másodperc alatt érte el a százat, WLTP szerint 100 kilométeres a hatótávja, újkori ára 8,47 millió forint volt.

Az Insterben a kisebb akkumulátor 42 kWh-s, és 97 lóerős teljesítményű a vele együtt érkező motor, míg a nagyobb, 49 kWh-s akkumulátor 115 lóerős motort lát el energiával. A csúcsnyomaték mindkét változatnál 147 Nm.

7 fotó

A gyengébb változat 11,7 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, az erősebbnek ehhez már csak 10,6 másodpercre van szüksége. Különbözőek a csúcssebességek is, itt 140 és 150 km/órás érték olvasható a technikai adatok között. WLTP-szabvány szerint 327-370 kilométert tud megtenni egy töltéssel, az akkupakktól függően. Ára tíz forint híján 10 millió forint, ami az inflációt is figyelembe véve sokkal olcsóbb, mint anno az iOn volt (inflációkalkulátorok szerint mai értékkel 15,3 millió forint lenne egy iOn).

A lista többi tagja is egyetlen üzenetet ordít: a valódi környezettudatosságot a kis méretű, könnyű építésű, visszafogott teljesítményű autók hozzák el, ezeknél már a gyártás során sokkal alacsonyabb a szén-dioxid-kibocsátás, és életciklusok során is kevesebbet kérnek mindenből, mint a két tonna feletti villanymotoros masztodonok.