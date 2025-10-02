Németországban autózva az A9-es autópályán feltűnhet egy fura, kör alakú, fekete-fehér, geometrikus mintás táblát az út szélén.

Ezt látva nem kell aggódni, hogy valamit épp nem tartottunk be, a tábla a gépeknek fontos, nem az embereknek. Vagyis inkább a jövő gépeinek. Ez a jel a németek kísérleti autópálya-szakaszán egy úgynevezett „Landmarkenschild”, vagyis egy út menti viszonyítási pont. Olyan, mint a tengerésznek a világítótorony: egy fix pont a tájban, amihez az önvezető és automatizált rendszerek hozzá tudják igazítani magukat, méghozzá centiméteres pontossággal.

A kerek táblán látható, nagy kontrasztú, fekete–fehér minta gépi látásra optimalizált jelzés, amelyet a fedélzeti kamerák és szenzoros rendszerek könnyen és megbízhatóan ismernek fel különböző fényviszonyok között. A tábla nem hordoz adatot (nem QR-kód); pusztán földrajzi meghatározó pont, amelyhez a jármű az hossz- és keresztirányú pozícióját igazítja a nagy pontosságú térképekkel együtt.

Az A9-es és az A93-as autópályán összesen 13 ilyen irányjelző táblát állítottak fel mintegy 2,5 kilométerenként a holledaui autópálya-csomópont környékén.

Az A9–A93 térségét a német szövetségi kormány és a BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) 2015 óta a Digitális Autópálya Tesztpálya részeként tartja fenn. A változatos vonalvezetésű, nagy forgalmú autópálya valós környezetben ad lehetőséget az automatizált vezetési funkciók, szenzor-kalibrációk, kommunikációs megoldások kipróbálására.

3 fotó

Az önvezetés tyúklépései

Ez a technológia már bő tíz éve segíti a fejlesztést, és emellett már több elképzelés is van az önvezető autók széles körű, gyakorlati alkalmazására. Az Egyesült Államok élen jár ezen a téren, a Waymo már több nagyvárosban elérhető szolgáltatásként üzemeltet önvezető autókból álló taxis flottát, de ezek még csak korlátozott területen mozognak.

Európában viszont még ezek sem indultak el, óvatosabbak a döntéshozók. Az már látszik, hogy a folyamat nem lesz forradalmi, az autonóm funkciók fokozatosan kerülnek bevezetésre. Várható, hogy megjelennek új jelzések is az autókon, mint például a gyalogosoknak szóló vizuális gesztusok, vagy az önvezető állapotot mutató jelzőfény, amivel a Mercedes kísérletezik. A közutakon való tesztüzemre március elején kapott hivatalosan is engedélyt a hatóságoktól a német gyártó. A teszt egyelőre kizárólag Németországban zajlik.