A közlekedés során a KRESZ-szabályain túl mindig van kommunikáció a résztvevők között. Autósok és gyalogosok figyelik egymás gesztusait, egy intés, egy tekintet is sokat jelent, és sokszor könnyíti meg a haladást. Viszont az önvezető autók nem biccentenek, és nem intenek, így szándékuk rejtély a többi közlekedő számára. Ezen segítene a Stellantis ötlete, az orrba épített jelzőlámpa.

A tesztmodellt 3-as szintű vezetéstámogató rendszerrel szerelték fel, ami megengedi, hogy a sofőr teljesen átadja a vezetést a technikának. Ilyenkor aktiválódik a megoldás: a Grandland prototípust egy új kamerarendszerrel látták el, amely képes tárgyakat és gesztusokat észlelni, ezt pedig egy mesterséges intelligencia alapú „szándék-előrejelző” funkcióval kombinálták.

Amikor az autó 3-as (vagy magasabb) szintű autonóm üzemmódban működik, a Grandland első és hátsó jelzőfényei türkizkék színben világítanak. Ezt a színt azért választották, mert nem köthető semmilyen más járműfunkcióhoz. Amikor a jármű gyalogost észlel az útjában, fékezni kezd, a LED fényszórók pedig fehérről magentára váltanak.

Ezenkívül egy kis képernyő került beépítésre, amelyen normál esetben az Opel emblémája látható, de az ú technikával akár figyelmeztető jelzés vagy egy megállásra intő kézmozdulat piktogramja is feltűnhet rajta. Miután az autó teljesen megállt (mondjuk egy zebra előtt), a LED-ek zöldre váltanak, a kijelzőn pedig egy sétáló figura jelenik meg. Bonyolultabb helyzetekben, amikor a mesterséges intelligencia algoritmusa nem tudja eldönteni, mi a teendő, a rendszer felszólítja a vezetőt a jármű irányításának átvételére.

Ez az egyedi felszereltséggel és világítástechnikával ellátott Grandland számos más márka prototípusát és szériamodelljét követi a sorban, amelyek ugyanezt a problémakört vizsgálják. A modellt házon belül, az Opel németországi, rüsselsheimi központjában hozták létre, a gyártó fejlesztői és a Darmstadti Műszaki Egyetem hallgatóinak együttműködésével.