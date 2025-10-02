Az ír bíróság döntése alapján meg kell semmisíteni azt a lefoglalt BMW-t, ami 2023 decemberében vett részt egy James Bond stílusú üldözésben.

Mi vezetett a szigorú ítélethez?

A hatóságok szerint az ügy gyanúsítottja nem rendelkezett vezetői engedéllyel és kötelező biztosítással sem, ellenben bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközöket találtak nála, kokainra pedig pozitív lett a drogtesztje – írja a Kildare Nationalist nyomán a Road & Track.

A történet azzal kezdődött, hogy a 25 éves Liam Hubbock nem volt hajlandó megállni a rendőröknek, majd amellett, hogy 180 km/órával hajtott, a menekülése során a BMW-jével egy rendőrautónak, valamint két civil autójának is nekiment. Emiatt az autója a levegőbe repült, majd a földet érésnél leszakadt a kormánymű, ami a hajsza végét jelentette.

„Olyan volt, akár egy James Bond-filmben” – emlékezett vissza a bírósági meghallgatásán az üldözés résztvevőjeként az egyik rendőrtiszt.

Hubbockot még tavaly elítélték, így kilenc rendbeli veszélyes vezetésért és más bűncselekmények miatt börtönbe került.

Egy bizarr kérés és a halálos ítélet – egy csavarral

A BMW a hajsza óta a rendőrség birtokában van, de minden jel arra utal, hogy már nem sokáig, ugyanis a múlt héten a bíróságon a hatóságok előterjesztették a megsemmisítésre vonatkozó kérelmüket.

Azután, hogy a bíró meghallgatta a rendőrség beszámolóját a csaknem két évvel ezelőtti történésekről, bizarr kéréssel fordult hozzá Hubbock. A fiatal férfi vissza akarta kapni az autója gumijait, azonban sok jóban nem reménykedhet. „A gumiabroncsokat? Ez őrültség!” – reagált a felvetésre a bíró.

Az ítélet következtében Hubbock valószínűleg már az autó egyetlen alkatrészét sem fogja viszontlátni, ugyanis – feltéve, hogy 14 munkanapon belül nem érkezik az ügyben újabb jogi beadvány – a rendőrség megsemmisítheti a kocsit, amiből az üldözés után egyébként sem maradt sok.

Itt viszont még nincs vége a történetnek: a múlt heti tárgyalás során a rendőrség elismerte, hogy lekérdezték az adatokat, amik alapján nem is Hubbock az autó regisztrált tulajdonosa.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a nyilvántartásban szereplő tulajdonossal nem tudták felvenni a kapcsolatot, így megeshet, hogy a tudtán kívül semmisül meg az autója.

