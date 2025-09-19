Egyre radikálisabb eszközökhöz nyúlnak a Kentucky állambeli Louisville-ben, hogy elvegyék a résztvevők kedvét az illegális utcai versenyektől. Megalapozatlannak nem mondható az elrettentési szándék, hiszen csak azóta 167 autót foglaltak le a rendőrök, amióta 2023-ban elkezdtek nagyobb hangsúlyt fektetni a jelenség felszámolására.

Az elkobzott autók egyikét nyilvánosan zúzták be az elmúlt napokban. A 2021-es évjáratú Dodge Durango Hellcatet – benne több lopott alkatrésszel – még egy tavalyi gyorsulási verseny alkalmával foglalták le. Az eseményen Craig Greenberg, a település polgármestere nyomta meg a gombot, ami a Dodge végét jelentette – derült ki a Carscoops cikkéből.

A bezúzásról készült videó itt nézhető meg:

Bár a figyelemfelkeltő célzatú kampányt számos kritika érte, a hatóságok szerint semmi kivetnivaló nem volt benne. „Ez nemcsak egyetlen autóról szólt, hanem életekről, azok megvédéséről, a rend helyreállításáról, valamint arról, hogy megmutassuk, hogy a városunk egy emberként áll ki a felelőtlen viselkedéssel szemben” – közölték, hangsúlyozva, hogy a látottak azok számára üzenet, akik versenypályának nézik az utcákat.

Arra a felvetésre, hogy még annak is több értelme lett volna, ha árverésre bocsátják a kocsit, úgy reagáltak, hogy a lopott alkatrészek miatt – ráadásul a motor is azok közé tartozott – sem arra nem volt alkalmas, hogy kalapács alá kerüljön, sem pedig arra, hogy rendőrautóvá alakítsák át, ahogy azt a cseh egyenruhások tették egy Ferrarival.

Greenberg kiemelte, hogy eddig közel 40 százalékkal csökkent az illegális utcai versenyek száma, és a cél az, hogy még kevesebb legyen.