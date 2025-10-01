Az Alfa Romeo kevesek választása, sokan kerülik mint ördög a tömjénfüstöt, és még a rajongók is beismerik: joggal. Az olasz gyártó története tele van makrancos, magas karbantartási igényű típusokkal, amelyek közül csak az igazi avatott rajongók tudják kimazsolázni a mindennapokban használható darabokat.

Ezért korukhoz mérve olcsón adják a használtautók között az Alfa Romeókat, a márka átlagához képest nagy példányszámban (összesen 673 000 darab) gyártott 156-ost például rendre egymillió forint alatt akarják eladni a tulajdonosok.

Az elvetemült rajongókon túl ki akarna egy ilyen gépet? Nos, akinek kell egy szofisztikált összkerékhajtással szerelt, amúgy takarékos, de erős dízel autó. Szórakozásra, vontatásra, bármire. Mert a típusból létezett egy különleges kivitel, a Crosswagon Q4-es jelzésű, ami alatt igen profi Torsen-rendszerű hajtásrendszer dolgozott.

Ez egy igazi terepes kombi volt, abból a korból, amikor nem akart mindenki szabadidőautót gyártani, és a célra ez is tökéletesen megfelelt. Sőt, terepjáró képessége még ma is jobb, mint sok aszfaltra optimalizált szabadidőautónak.

A két tengely között a nyomatékot elosztó Torsen C differenciálmű az egész Q4 lelke. Alapesetben 48-52 arányban osztja el a 150 lóerős, 305 Nm-es maximális nyomatékkal rendelkező dízelmotor termelte erőfolyamot. Ha a kerekek kipörögnek, akkor a nyomatékérzékelőként felfogható hajtás megváltoztatja az erőelosztást a jobban tapadó tengely javára.

Torsen – az egyik legjobb A Torsen szó a Torque-Sensing, azaz nyomatékérzékeny kifejezésből származtatott márkanév. Ez elárulja működési elvét: a rendszer nyomatékkülönbség hatására részlegesen vagy teljesen összezárja a vele összekapcsolt tengelyeket. Ezzel szemben a legtöbb automatikusan vagy elektronikusan vezérelt zárású differenciálmű a kerékfordulatszám-különbségre reagálva zár össze. Lényeges elem, hogy nincs benne tengelykapcsoló, sem elektronikus vezérlés, így masszív, strapabíró mechanikus rendszer, ami a belső, speciálisan kialakított fogaskerekek és csigakerekek precíz kölcsönhatásán alapulva működik.

Hátra az erő minimum 40, maximum 80 százaléka juthat. Ennek megfelelően az autó még egészen gyors tempónál, murván haladva és kanyarodva is teljesen semleges viselkedésű.

A hajtáshoz pedig egy egész jó erőben lévő, 150 lóerős négyhengeres turbódízel motor tartozik, az 1,9 JTD 16 szelepes változata, ami a kategória alapvető nyűgjein túl egy stabil, megbízható darab. Nyilván ezeken felül a típus futóműre, elektronikára, korrózióra vonatkozó problémái még jelen vannak, de ha a dűlők között, tanyavilágban akarunk sikkes olasz stílussal sittet szállítani, akkor ez a megfelelő célszerszám.

Torsenből van még olcsón

Az Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4 emelt hasmagasságával, és eleve terepes hangulatával emelkedik ki, de az olcsóbb autók között találunk még torsen-hajtást. A legelérhetőbb jelölt a Passat B5/B5.5 amibe szintén ez a megoldás került.

“A 4Motion felirat ne tévesszen meg benneteket, ez nem Haldex-kuplungos, eredendően csak elöl hajtó autó, hanem állandó négykerék-hajtású. A mindkét oldalra kivezetett kipufogóból felirat nélkül is megismerni a 4×4-es Passatokat, mert a kardántengely hátsó részének a V-alakban szétnyíló kipufogócsövekkel csináltak helyet.” – írtuk a típusról szóló használtautós anyagunkban.