Karbon-kerámia féktárcsákat általában a nagy teljesítményű sportautók krémjén találunk. A kifejezetten versenypályára tervezett, különleges kiviteleknél alkalmazzák, nem véletlenül. Tömege sokkal alacsonyabb a hagyományos acéltárcsáknál, ami mérettől függően komoly megtakarítást jelent a rugózatlan tömegnél (összesen akár 25-30 kilogramm is lehet).

Emellett hosszú nyúzás során sem fáradnak, nem csökken a lassítási képességük, mint a hagyományos rendszereknek, kopásuk alacsony, a deformációra sem hajlamosak.

Vannak viszont hátrányai is: a megoldás utcára túl drága, a teljesítményét szinte lehetetlen kihasználni: amíg nem éri el az üzemi hőmérsékletet, addig a fékerő sem meggyőző, így hidegben, esőben ez problémát okozhat, és sokaknak a pedálérzet sem az igazi ezzel a megoldással.

Mindezek mellett van még egy érdekes kockázat: a karbontárcsák sérülékenyek, érzékenyek. Erről egy szerelő saját kárán bizonyosodott meg. A Reddit/justrolledintheshop aloldalán osztottak meg egy törött tárcsáról készült képet, ami szerelés során sérült meg. A képen egy Cadillac CT5-V Blackwing féktárcsája látható, egyértelműen használhatatlan állapotban.

A kép feltöltője szerint egy felnit próbáltak rá az autóra, amikor megtörtént a baj, tehát nem lett emelőről leejtve az autó. Ami fájdalmas: egyetlen darab ilyen féktárcsa nagyjából 3 millió forintba kerül.

Ezért a cseréhez van direkt védőszivacs, amit rá lehet rakni a féktárcsára, amikor a közelben matat a szerelő. Egy kis garázsműhely tulajdonosa ezt követően gumizott át egy ugyanilyen autót, ő pont a szóban forgó eset miatt mutatta meg, hogy kell ezt csinálni.

668 amerikai lóerő

A Cadillac CT5-V Blackwing az amerikai prémiummárka történetének legerősebb, leggyorsabb típusa; a 6,2 literes, kompresszoros benzinmotort alumínium hengerfejjel, titánszelepekkel szerelték, 668 lóerejéhez 893 Nm nyomaték társul; a hatfokozatú, kézi sebességváltóval elérhető gyorsulási érték nem ismert, de az opciós, 10 fokozatú automatával 3,7 másodpercig tart elérni a 96 km/óra sebességet. A végsebesség 320 km/óra felett van.

17 fotó

A fenti adatok alapján akár szimpla izomautó is lehetne az új Cadillac, a tervezők azonban ennél többre szánták. Erről tanúskodik az opciós karbon-kerámia fékrendszer, a gázelvétel nélküli sebességváltást támogató motorvezérlés, a visszakapcsolást segítő gázfröccs-automata, valamint az egyedi gumikeverékű Michelin Pilot Sport 4S abroncsok.