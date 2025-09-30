Lassítás nélkül, elsőbbségadási kötelezettségét figyelmen kívül hagyva torpedózott meg egy mopedautót szeptember 29-én, kedd délelőtt egy 76 éves sofőr a piros Toyota Yarisával. A baleset Barcson, a 68-as főút kereszteződésében történt, pont ott, ahol a Somogy vármegyei rendőrök drónja is járt, így a hatóságok egy az egyben rögzítették a jelenetet.

A képre kattintva galéria nyílik:

8 fotó

Az idős asszony ennek ellenére nem volt hajlandó elismerni a felelősségét. „A másik autó nekem balról gyorsan ott termett” – magyarázta a rendőröknek a baleset okozója, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A mopedautó utasa könnyű sérüléseket szenvedett – írja a Police.hu.

A baleset körülményeit a Barcsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja, többek közt a pontos ütközési sebesség meghatározása is szakértői kérdés.

A balesetről készült, rendőrségi felvétel itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

Néhány héttel korábban Lengyelországban fagyott le egy idős autós, amikor a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróba hajtott – az esetről az alábbi cikkben számoltunk be részletesen a Vezessen: