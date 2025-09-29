Az autókölcsönzés hatalmas biznisz világszerte, azonban vannak még benne kiaknázatlan lehetőségek. Sokak számára ugyanis nem könnyen elérhető a szolgáltatás, mivel nem élnek közel olyan helyekhez, ahonnan fel lehetne venni a bérautót. Ezen tervez változtatni egy német cég, mégpedig úgy, hogy házhoz viszi a bérautókat.

Eddig ebben semmi extra nincs, gondolhatjuk, de a Vay ennél azért jóval többet csinál. Az autó címre szállítása ugyanis

távolról, egy számítógép előtt történik.

A dolgot lényegében úgy kell elképzelni, mintha valaki egy szimulátort vezetne, azzal a különbséggel, hogy az autó és a környező utak is valósak. Értelemszerűen itt nincs újraéledési lehetőség, és az esetleges sérülések varázsütésszerű eltüntetésére sincs lehetőség.

A Vay komolyan gondolja terveit, olyannyira, hogy decemberben meg is kezdik működésüket Berlinben. Erre azok után van lehetőségük, hogy a német parlament a nyáron engedélyezte a sofőr nélküli, távirányítású autók részvételét az előre kijelölt területeken. A cég próbaterepe Las Vegas volt, ahol a sofőr nélküli taxik látványa már-már megszokott. Itt tesztelgették Kia e-Niróikat, melyek tetejére olyan kommunikációs eszközök kerültek, melyek elengedhetetlenek a távoli irányításhoz.

A cég most ott tart, hogy dolgozókat toboroz, akiknek lényegében egy ugyanolyan szimulátorkereket és -pedálokat kell nyomogatnia egy irodában, mint amilyenekkel sokan otthon is játszanak. Persze a feladat komoly, épp ezért több száz tesztkilométert kell teljesíteniük, ha meg akarják kapni a munkát. Ezt követően nyerhetnek felvételt és vezethetik távolról az autókat, melyek fizikai sofőr nélküli módban nem mennek 40 km/óránál gyorsabban.

A cégben egyébként többen is látják a potenciált, forrásgyűjtésük során 150 millió dollárt (50 milliárd forintot) kalapoztak össze olyan nevektől, mint Nico Rosberg, 2016 Forma-1-es világbajnoka vagy Peter Mertens, aki korábban az Audi technológiai igazgatója volt.