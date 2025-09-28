Az autókra gyakran a szabadság és az izgalom négykerekű megtestesítőiként tekintünk, ugyanakkor ezek kéttomás fém- és benzinkolosszusok is, amelyeket esendő emberek vezetnek gyakran 130 km/órás sebességgel.

Az amerikai Közlekedésbiztonsági Biztosító Intézet (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) most három olyan gyakori problémára hívja fel a figyelmet, amelyek jelentősen növelik a gyermekek sérülésének kockázatát egy autóbalesetben. – írja a jalopnik.com

(A tél közeledtével az is fontos, hogy a becsatolás előtt mindig vegyük le a gyermekről a vastag, pufi télikabátot.) A modern autók minden eddiginél komplexebb módon védik utasaikat egy ütközés során, de egy kisgyermek biztonsága a szülők részéről különleges odafigyelést igényel.

Az autókat a felnőttek testalkatának védelmére tervezik, nem pedig a csecsemők és kisgyermekek apró testére. Az alábbi tanácsok megfogadásával azonban maximalizálhatjuk a biztonságot a legkisebbek számára is.

1. A biztonsági rendszereket használni kell

Ahhoz, hogy a biztonsági rendszerek működjenek, használni kell őket. Gyermekünk biztonsági övét minden egyes utazás alkalmával csatoljuk be, bármilyen rövid legyen is az. Nagy lehet a kísértés, hogy azt mondjuk: „Csak a sarkon megyünk, nem kell bekötni”, ezzel azonban a gyermek életét kockáztatjuk. Természetesen az autóban mindenkinek használnia kell a biztonsági övet, de a szülők felelőssége gondoskodni arról, hogy gyermekeik biztonságban legyenek.

2. A megfelelő méretű eszköz használata

A megfelelő rögzítés része, hogy a gyermek a számára megfelelő eszközt használjuk. A kisgyermekeket menetiránynak háttal bekötött gyermekülésben kell szállítani, amíg ki nem növik az ülés magassági vagy súlyhatárát.

A menetiránynak háttal bekötött ülések kiváló védelmet nyújtanak, mivel frontális ütközés esetén a gyermek teljes testét megtámasztják. Mivel a csecsemők feje a testükhöz képest aránytalanul nagy és nehéz, a menetirány szerint bekötött ülés feleslegesen terhelné a nyakukat és a fejüket egy frontális ütközés során. A nagyobb gyermekeknek ülésmagasítóra van szükségük ahhoz, hogy a biztonsági öv ellássa a feladatát; általában addig, amíg el nem érik a kb. 145 cm-es magasságot és a 36 kg-os testsúlyt.

3. A hevederek és övek feszes beállítása

Függetlenül attól, hogy gyermekünk milyen típusú ülésben utazik, mindig állítsuk feszesre a hevedert vagy a biztonsági övet. A saját hevederrel rendelkező gyerekülések esetében győződjünk meg róla, hogy a heveder elég szoros, és a kulcscsontjuk környékén már nem tudja az övet függőlegesen összecsípni. Ha a gyermek már elég nagy az ülésmagasítóhoz, ügyeljünk arra, hogy a biztonsági öv a mellkasán fusson keresztül, és anélkül haladjon el a nyaka mellett, hogy hozzáérne.