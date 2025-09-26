Pont egy hete a Vezessen is megírtuk, hogy a közelmúltban az egyesült államokbeli Seattle városában a rendőrök a rendszám alapján egy lopott autóra lettek figyelmesek, melynek vezetője nem állt félre az egyenruhások kedvéért, hanem menekülésbe kezdett.

A rendőrök rövid időre elveszítették a fehér Audi Q5-öst, de hamarosan már újra a sarkában voltak, sőt, első pillantásra sikerült is „sarokba szorítaniuk”, ugyanis a University Bridge feljárójánál álldogáló sort érte utol.

Az autósok azért várakoztak, mert a hidat épp felnyitották a vízi forgalom átengedésére, ám a tolvajt ez sem állította meg, a sort kikerülve, a sorompót áttörve felhajtott a hídra – majd a fedélzeti rádió- és videófelvételek alapján a rendőröket is meglepve – filmes kaszkadőrmutatványokat idézve átugratott a félig még felnyitott hídon.

Az új felvételeken a rendőrök szemszögéből, majd a híd kamerájából is láthatjuk az ugratást, sőt, az utolsó képkockákon az is látszik, hogy a fehér SUV nem úszta meg simán a bravúrt, a szélvédő jobb oldalán tátongó lyuk azt sejteti, hogy az ugratásnál egy rögzítetlen személy vagy tárgy is találkozott az üveggel.

Az Audit a rendőrök már elhagyatottan találták meg, az elkövető továbbra sincs meg.