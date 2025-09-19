Mintha egy filmben ő lett volna a rosszfiú, úgy menekült egy Audi sofőrje a rendőrök elől Seattle-ben. Nem zavarta, hogy áll a hídon, sőt, az sem, hogy okkal áll a sor, ehelyett a sorompókat is áttörve ugratott át a vízen áthaladó forgalomnak éppen megnyíló hídon – írja a Road & Track.

Nem sokkal azután, hogy átugrattak vele a Washington-tavon, az Audi Q5-öt betört szélvédővel és sérült alvázzal találták meg az egyik utca sarkán. A sofőr azonban olajra lépett, bár a rendőrök feltételezése alapján megsérült a szökés közben. Az még nem világos, hogy mikor és milyen céllal lopta el magának az autót.

Ha nem is mindennaposak, de elég gyakoriak a bizarr üldözéses jelenetek. Az előző hónapban is beszámoltunk egy ilyenről a Vezessen:

