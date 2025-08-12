Szombat éjszaka még amerikai mércével is ütős autós üldözés zajlott Kalifornia államban, melyben a bűnözők tartálykocsival is menekültek a rendőrök elől. Egyesek a GTA videójátékokat emlegetik a sztori kapcsán.

A balhé este 11 után pár perccel indult a Los Angelestől kb. 100 km-re fekvő Lancasterben, ahol két fegyveres férfi egy Ford F-150-est rabolt el a tulajdonosától. Úgy tudni, annak ellenére, hogy a pick-upból kiszállították, az illető egy másik járművel a nyomukba eredt, ám a rablók rá is lőttek.

Az üldözésbe a rendőrök is bekapcsolódtak, a Los Angelesbe vezető I-5-ös autópályán követték a forgalommal szemben haladó Fordot. Az elkövetők balesetet is okoztak, egy tartálykocsival ütköztek, ám ez nem állította meg őket, sőt: fegyverrel kiszállásra kényszerítették a kamionsofőrt, majd a monstrummal folytatták tovább a száguldást.

A városba érve könnyebben kezelhető járműre váltottak, a kamionból újra egy pick-upba ültek át – természetesen azt is erőszakkal szerezték meg –, majd a Lincoln Heights kerületben azt is dobták, és valahogyan sikerült meglépniük a zsaruk elől, miután egy negyedik autóba „ültek át” néhány száz méteres távra.

A Fox 11 hírcsatornán élőben közvetített üldözés kapcsán sokan röhögnek, gúnyolódnak a rendőrökön, amiért futni hagyták az elkövetőket, persze a nyomozás, az „embervadászat” továbbra is zajlik.

Az üldözés felvételei a kamionos szakasztól a bűnözők kámforrá válásáig: