Autórajongók természetesen tudják a választ, és ismerik ezt a technikát, de aki ritkán ül át más autójába, vagy épp most tervez használt autó vásárlást, annak hasznos lehet a tudás a negyedik pedál funkciójáról.

Ez a szerkezet általában kisebb és magasabban, az ajtó közelében helyezkedik el, de működtetésére ugyanúgy a lábunkra van szükség. De mi célt szolgál a csökevényes kallantyú?

A megoldás számos, főleg korábban gyártott prémium típusban, és amerikai modellben megtalálható. Alkalmazta a Toyota és a Lexus, az európai márkák közül a Mercedes használta előszeretettel, nemcsak haszongépjárműveiben, de személyautóiban is, egészen a közelmúltig.

Lábbal működtetett „kézifék”

A negyedik pedál tehát valójában a rögzítőfék, vagyis a közismert „kézifék”, ami ebben az esetben – bármilyen furcsán is hangzik – lábbal működtethető. A működését tökéletesen szemlélteti egy videó egy német veteránról, egy Mercedes-Benz W124-es modellről.

A lábbal működtetett rögzítőféknek többféle változata létezik. Előfordulhat, hogy a pedál kizárólag a fék behúzására szolgál. Ilyenkor az oldás egy kar meghúzásával (ahogy a videón is látható) vagy egy gomb megnyomásával történik.

Létezik olyan megoldás is, ahol a plusz pedál a rögzítőfék behúzására és oldására is használható. Ebben az esetben a fék oldásához egyszerűen újra le kell nyomni a pedált.

Ez egy meglehetősen eredeti, de nem túl elterjedt megoldás, mivel a járművezetők számára nem kifejezetten kényelmes és intuitív. A modern autókban az elektromechanikus vagy elektromos, gombbal vezérelhető rögzítőfék teljesen kiszorította, ahogy a hagyományos, karral működtetett kézifékre is hasonló sors vár.

A kézifék apró gombja

Napjainkban az elektromos rögzítőfék a legtöbb új autóban, még a népszerűbb márkáknál is az alapfelszereltség része. De miért mondanak le a gyártók ilyen készségesen a hagyományos karról egy apró gomb javára?

Nyilván az elsődleges cél az autósok életének további könnyítése volt, de egyéb előnyökkel is járt a rendszer bevezetése: