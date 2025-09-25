Sokszor érthetetlen a szabályszegők, bűnelkövetők viselkedése. Tilosban járnak, gyorsan hajtanak, ráadásul mindezt még videóra is veszik, megkönnyítve ezzel a rendőrség munkáját. Az Egyesült Királyságban egy ámokfutó módjára közlekedő motoros valamiért pont ezt tette: sisakkamerával vette fel, ahogy 200 km/óra felett menekül az őt üldöző rendőrök elől. – írta a Carscoops.

A rendőrök pedig kihasználták ezt a jó minőségű képanyagot, és példát statuáltak az esetével, megosztották országgal-világgal, hogy más okulhasson belőle. A videót utólag gyártott felirattal látták el, ami kissé ironikus stílussal írja le a történetet.

“Ő itt Dean Bruce” – olvasható a feliraton, amiből kiderül az is, hogy jogosítvány, biztosítás nélkül indult útnak, sőt a rendszámtáblája is másolat volt. Ezt ismerve üt igazán a következő mondat: “Reméljük, hogy Dean Bruce semmi olyat nem csinál, amivel felhívja magára a figyelmet.” – A következő percben pedig látjuk, ahogy veszett vadként száguld a forgalomban.

Az üldözés nagyjából 53 kilométeren át tartott, a végén még helikoptert is bevetettek, aminek segítségül végül otthonában kapták el a motorost, ott sikerült letartóztatni. A sisakkamera is itt került elő, rajta a felvétellel, ami egyértelmű bizonyítékként szolgált, a férfi pedig így 15 hónap börtönbüntetéssel és 31 hónap vezetéstől való eltiltással néz szembe.