Nem emelkedik a taxik tarifája Budapesten, hiába harcolnak hónapok óta a sofőrök az árak emelésén. A főváros inkább a szabályozás szigorítását látja megoldásnak: több ellenőrzést, átláthatóbb fizetést és kötelező utas-applikációt vezetnek be. A változtatások célja a visszaélések visszaszorítása és az utasok védelme, a taxisok azonban úgy érzik, ismét falakba ütköztek, hiába tüntettek szerdán.

Szeptember 24-én tárgyalta a Fővárosi Közgyűlés a taxirendelet módosítását. Ez már önmagában elég volt ahhoz, hogy a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete újabb demonstrációt hirdessen – a sofőrök a Városháza előtt és a Hősök terén tiltakoztak, de a főváros több pontján is megbénították a forgalmat. A rendőrség szerint a tüntetés messze túlnőtt az előzetesen bejelentett kereteken, ezért elszállíttattak autókat, és szabálysértési feljelentések is születtek. Délután a tüntetők a közgyűlés üléstermébe is bevonultak, megakasztva az ülést.

A taxisok követelései régóta ismertek:

a tarifa több mint 20 százalékkal történő emelését,

a létszámstop bevezetését,

külföldi sofőröknek magyar nyelvvizsga kötelezettséget,

olyan vállalkozási forma kötelezővé tételét, ahol a taxis saját vagyonával, korlátlanul felel a tevékenységéért,

szigorúbb hatósági fellépést az engedély nélkül taxizó, illetve a zárt közösségi csoportokban szerveződő illegális utasszállítás ellen,

egységes szabadjelzőt a taxikon, hogy a taxis egyszerre több társaságtól is kaphasson megrendelést,

a kiöregedett járművek sárga fóliázásának eltávolítása a visszaélések csökkentése miatt.

A fővárosi vezetés azonban nem engedett: a viteldíj marad, létszámkorlát nem lesz, és a legtöbb kérést figyelmen kívül hagyták – olvasható a HVG-n.

Végül mit lett a főváros döntése?

A bankkártyás fizetéskor kötelező lesz a számlán feltüntetni a szolgáltató nevét és a rendszámot, külön díjat pedig nem számolhatnak fel. A diszpécserszolgálatoknak jelenteniük kell, melyik taxit mely sofőr vezeti, hogy kiszűrhetők legyenek a szabálytalan sofőrök.

Minden taxitársaságnak utasoldali applikációt kell működtetnie, amellyel a viteldíjképzés átláthatóvá válik.

A drosztdíjat a jövőben csak digitálisan lehet befizetni, az utasok számára pedig egyértelműen láthatóvá kell tenni a sofőr és a jármű azonosító adatait. És egyértelműen rögzítik, hogy segítőkutyával közlekedő utast nem lehet elutasítani.

A Főváros országos szintű változtatásokat is javasol a kormánynak, többek között a taxisok rendszeresebb ellenőrzését a közlekedési nyilvántartásban, a jogsértések szigorúbb szankcionálását és azt, hogy a kivont taxik színét vissza kelljen állítani az eredetire, elkerülve a megtévesztő szolgáltatásokat.

A taxis érdekvédők szerint mindez kevés, mert a legfontosabb kéréseik – főként a tarifaemelés és a létszámstop – kimaradtak. A főváros viszont úgy látja, hogy a hosszú egyeztetési folyamat után most sikerült olyan módosítást elfogadni, amely az utasok érdekét szolgálja.