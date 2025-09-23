A rendeletben több olyan javaslat is szerepel, melyet nem vagy csak részben tárgyaltak meg a taxisokkal – írta a 24.hu-hoz eljuttatott levelében Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke.

„Ebből elég volt! Vagy fontosak lesznek a taxisok kérései és azokra találunk közösen megoldást, vagy radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodunk” – hangoztatta az érdekképviseleti vezető, aki szerint elfogytak a szép szavak, az érvek, ezért tartanak szerdán sztrájkot.

A taxisok legutóbb az év elején demonstráltak a személyszállítókat érintő adózási szabályok módosításáért a Hősök terén, akkor száznál is többen gyűltek össze.