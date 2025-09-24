Taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szeptember 24-re: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette.

A résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassították a Margit híd, majd az Andrássy út forgalmát, ezért a BRFK úgy döntött, hogy a forgalmat akadályozó taxikat elszállítja.

A rendőrök a Margit hídon nyolc taxissal szemben szabálysértési feljelentést tettek, hat esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben szabálysértési feljelentést tettek. A járműforgalom jelenleg mindenhol folyamatos.

A taxisok követelései között szerepel az új taxis személyszállításra vonatkozó önkormányzati rendeletmódosító- és fejlesztési javaslat azonnali és teljes visszavonása. Követelik a speciális gazdasági viszonyokra reagáló taxiférőhelyekhez kötött létszámszabályozás azonnali bevezetését azzal, hogy új férőhely csak taxis szakmai szervezetek minőségi többségének beleegyezésével lehessenek létesíthetők.

Emellett követelik az 1400 forint alapdíj, az 561 forint kilométerdíj és a 140 forint percdíj tarifák korrekcióját, és az évenkénti automatikus felülvizsgálatát a bruttó átlagbérnövekedéssel megegyező mértékben. A taxisok érdekvédelmi szervezete szerint ha nem jutnak dűlőre a főváros vezetésével, akkor más eszközökhöz fognak folyamodni, de nem ez a céljuk.