Pert indított egy, a kanadai Vancouverben található Porsche-kereskedés azok után, hogy 13 autójukban kárt tett egy sátor. Az eset még 2024 február végén történt, amikor egy erősebb széllökés felkapta a közelben forgató filmes stáb sátrát, majd nekicsapta azt a szabadtéren parkoló autóknak. Az incidensben többek között 7 új Macan, két új Cayenne, egy 911-es, egy 718 Boxster, illetve egy BMW M4 is érintett volt.

Az ügy bizarrságát leginkább az adja, hogy sokan azt hihették, a luxusautóknak nekicsapódó repülő sátor valamilyen filmes részlet. Tény, hogy látványos lehetett a dolog, de nem volt szándékos. A Porsche-szalont komoly anyagi kár érte, így nem meglepő, hogy pert kezdeményeztek – az a furcsa inkább, hogy ennyit vártak vele.

A helyi beszámoló arról nem ír, hogy mekkora összeget követel a filmesektől a szalon, de ennyi autó javítása nem olcsó, és még a jogi költségekkel nem is számoltunk. A filmesek egyébként azzal védekeznek, hogy ők minden tőlük telhetőt megtettek a sátor rögzítéséért, betontömböket is bevetettek, mint a sátrat tartó oszlopok alapjai.

Hogy mi lesz az ügyből, az kérdéses, de az biztos, hogy nem ez az első eset a történelemben, amikor szalonban törnek össze új autók: