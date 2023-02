Balszerencsés fordulatot vett egy újautó-vásárlás Indiában, miután a Volkswagen Virtus már azt megelőzően összetört, hogy tulajdonosa elhagyta volna az autókereskedést. Jelentős kár nem keletkezett a szedánban – amit India mellett még Argentínában, Brazíliában és Mexikóban értékesítenek –, de ez kizárólag a szerencsének köszönhető: valószínű, hogy lassú tempóval gurult le a szalon előtti, meredekebb lejtőről, így nagyjából két métert zuhanva esett orra.

Az esetről beszámoló RushLane cikke alapján a baleset körülményei tisztázatlanok. Megjegyzik ugyan, hogy Indiában „meglehetősen egyszerű jogosítványt szerezni”, a kellemetlen baleset kapcsán az sem zárható ki, hogy elfelejtették behúzni a kéziféket.

Footage we viewed are post incident. Sloping driveway in front of the dealership appears to have played a part in the crash. However, it's unclear if there were any other factors at play.

VW Virtus nosedives Outside Showroom.

Read more at... https://t.co/GTLPm7Gf7Z .

2/2 pic.twitter.com/rgqtCeABXb