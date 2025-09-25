Évtizedek óta velünk van már, manapság pedig a legtöbb új autó belső égésű motorja kap is turbófeltöltőt. Ez a csigaház alakú izé fontos része napjaink erőforrásának, és nem csak azért, mert vagány a neve: feladata egyrészt, hogy a motor hatásfokának növelje, másrészt csökkenthető vele az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás is.

A már említett csigaházban egy közös tengelyre szerelt turbinakerék és egy kompresszorkerék található. A turbón átvezetik a kipufogógázt, mely megforgatja a turbinakereket, ezzel együtt pedig a kompresszorkereket is. Utóbbi levegőt szív be, és túlnyomáson juttatja azt a hengerekbe. Így több üzemanyag égethető el és nő a teljesítmény.

Érdemes tehát figyelni a turbóra, korábban a Vezessen adtunk is pár tanácsot, hogy hogyan tartható életben a technika. Ezzel együtt persze előfordulhatnak problémák, melynek a legtöbb esetben van valamilyen tünete is. Nézzük is, hogyan “üzenhet” az autó turbógondok esetén!

A klasszikus üzenet: ellenőrizd a motort!

Minden autós a szívéhez kap, amikor felvillan a műszeregységen a motor alakú kis lámpa. Az ikon akkor is világíthat, a turbó rakoncátlankodik, és ilyen esetben a diagnosztikai eszközök segítségével a P0299 hibakód olvasható ki az autókból. Fontos, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy turbóhiba áll fenn, más problémák is hibakódja is ez, de leggyakrabban az alacsony vagy nem egyenletes turbónyomás váltja ki ezt a figyelmeztetést.

Ezen felül több turbóhoz köthető hibakód is létezik még. A P2262 is utalhat nyomásproblémákra, de a P0243-P0250, illetve a P0235-P0242 is olyan kódok, melyek miatt érdemes szétnézni a turbó körül.

Nem akar gyorsulni az autó

Egy nem megfelelően működő turbó nem tudja ellátni maradéktalanul a feladatát, azaz nem növeli a megfelelő módon a teljesítményt. Ezt hamar észreveszi az ember: nem reagál annyira gyorsan a gázadásra az autó, lassan gyorsul fel vagy egyszerűen képtelen elérni magasabb sebességeket. Ez persze nem csak a turbó hibája lehet, az is lehet, hogy csak simán nem kap elég levegőt az autó, és a légszűrő tömődött el, de gyanús, hogy ilyenkor a feltöltő a ludas.

Erősebben füstölő kipufogó

Kiviteltől függően 80-250 ezres percenkénti fordulatszámon is dolgozhatnak a turbófeltöltők, ami nem kevés. Természetesen ezek a mozgó alkatrészek is hűtést és kenést igényel, és használat közben kopnak is. Az elkopó részek és a folyadék találkozásának gyakori eredménye a szivárgás, a turbóba kerülő, a kívántnál több folyadék pedig hamar gázzá változik. Ez jelentkezhet extra mennyiségű, más színű kipufogógáz formájában, és figyelmeztet arra, hogy ideje ránézni a kulcsfontosságú alkatrészre.

Fura, szokatlan hangok a motor irányából

Egy jól hangolt turbós motor hangja hozzá tud tenni a vezetési élményhez, azonban ha sípoló, csörgő, sziszegő hangokat hallunk már az indítástól kezdve, akkor gondok vannak. Ezek okozója egyaránt lehet a turbina- vagy a kompresszorkerék sérülése, az idővel elfáradó csapágyak, vagy egy lyuk, szivárgás a rendszerben. Érdemes ilyenkor is időben cselekedni – előfordul, hogy csak a megfelelő olajozás, kenés hiánya okoz ilyen tüneteket, de óhatatlanul eljöhet a turbócsere pillanata is bizonyos futásteljesítményt követően.