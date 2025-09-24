Az Autobahn, a német autópálya-rendszer világszerte ikonikus státuszt élvez. Részben azért is, mert rendkívül kiterjedt, és lényegében lefedi Németországot teljesen, és megkönnyíti az autós közlekedést, részben pedig azért, mert még mindig bőven vannak rajta sebességkorlátozás nélküli szakaszok.

Utóbbi miatt időről időre érkeznek is a kritikák, és megy az örökös szkander a sebességhatárok kérdését tekintve. A limit nélküli autópályák védői között rendre felbukkan a német autóklub (ADAC) is, akik minden esetben konkrét adatokkal tudják alátámasztani, hogy a korlátozás hiánya nem jelent nagyobb problémát, mint a korlátozás.

Nemrég azonban készült egy olyan egyetemi tanulmány is, ami épp arra világít rá, hogy a sebességkorlátozás lenne a jobb út. A Bochumi Egyetem egyik kutatója, Maike Metz-Peeters mélyen belement a témába: noha baleseti adathalmaza csak a német autópályarendszer felét foglalja magába, a 2017 és 2019 közötti számok mindent figyelembe vesznek, beleértve az útminőséget, a forgalmat, az időjárást és több más külső körülményt is.

Ezt követően egy algoritmus segítségével olyan útszakaszokat keresett, melyek lényegében megegyeznek egymással, azzal a különbséggel, hogy az egyiken nincs sebességkorlátozás, míg a másikon a limit 120 km/óra (ennyi a standard Németországban). Utána jöhetett az összevetés: voltak-e eltérések balesetek terén a két, megegyezőnek mondható autópálya-szakaszon?

A válasz egyértelműen igen. Metz-Peeters kalkulációja szerint ha minden korlátlan szakaszon alkalmaznák a 120 km/órás sebességkorlátozást, az évente 58 életet menthetne meg, 904-gyel kevesebb súlyos 1375-tel kevesebb könnyebb sérült lenne.

A kutató egyébként hozzátette, hogy a matek persze eltérhet a valós eredményektől egy esetleges bevezetés esetén. Mint mondta, a jelenlegi sebességkorlátozások visszatartó hatása például kisebb lenne, és ott, ahol most is érvényben van valamilyen limit, az nem véletlen. Ezeken a helyeken akár több incidens is történhetne, ha nem lennének mellettük korlátlan szakaszok.