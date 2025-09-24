Egy férfit őrizetbe vettek a Fehér Ház közelében, miután lézerpointerrel célozta meg a Trump elnöki helikopterét, a Marine One-t – közölte szeptember 22-én az Associated Press.

A hatósági jelentés szerint a titkosszolgálat egyik embere (akik az elnököt védik) egy kereszteződésében teljesítette szolgálatát, amikor észrevett egy hangosan magában beszélő férfit. Az ügynök zseblámpával rávilágított, mire a férfi egy vörös lézerceruzával az ügynök arcába viszonozta a fényt. Ekkor repült át felettük a Marine One, és az ügynök állítása szerint a férfi a helikopter felé irányította a lézert. A lézerező embert azonnal elfogták és elkobozták tőle az eszközt.

A vádak szerint Jacob Samuel Winkler többször is azt ismételgette, hogy bocsánatot kell kérnie Donald Trumptól, és azt állította: nem tudta, hogy tilos a lézerrel a Marine One-t célozni. A rendőrök emellett egy kisméretű kést is találtak nála.

Jelenleg a Marine One elnöki helikopter egy Sikorsky VH-3D Sea King. A gépet kifejezetten az elnök szállításra alakították át: páncélozott szerkezeti elemek, rakétaelhárító rendszer, infravörös rakétacsapdák és fejlett kommunikációs berendezések gondoskodnak arról, hogy az elnök biztonságban és folyamatos összeköttetésben legyen a kormányzat tagjaival, még repülés közben is. A helikopterek belső kialakítása szintén speciális: kényelmes ülések, zajcsillapítás, valamint titkosított kommunikációs csatornák állnak az elnök rendelkezésére.

A gép maximális sebessége 250 km/óra, hatótávja pedig nagyjából 500 kilométer.

A lézerek és a légi járművek nem barátok

A gépet irányító pilóta pillanatnyi elvakítása egy ilyen eszközzel súlyos következményekkel járhat, különösen forgalmas légtérben, ahol más repülők vagy helikopterek is tartózkodnak. A szövetségi vád szerint egy repülőgép lézerpointerrel célba vétele bűncselekménynek minősül, amelyért akár öt év börtön is kiszabható.

A Szövetségi Légügyi Hivatal adatai szerint az ilyen esetek száma magasabb, mint azt bárki gondolná:

tavaly közel 13 ezret regisztráltak, az idei évben pedig eddig több ezer jelentés járnak — a hatóság súlyos, repülésbiztonsági kockázatként kezeli a jelenséget.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy bár a férfi nem merénylő volt, a lézerrel való célzás önmagában is veszélyezteti a személyzetet és az utasokat egy légi járművön, hiszen közvetlen balesetveszélyt okozhat, ezért a fentieknek megfelelően a lehető legkeményebben fellépnek az ilyen elkövetők ellen.