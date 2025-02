Donald Trump megkezdte elnöki teendőit és a napokban lépett újra az Air Force One fedélzetére, amivel visszatért a Fehér Házba. A jelenlegi gép világoskék-arany-fehér színben pompázik, az elnöki pecséttel és az amerikai zászlóval díszítve, de ez hamarosan megváltozhat.

Az elnöki flotta két darab Boeing 747-200 gépből áll. Ha az elnök repül vele, akkor kapja az Air Force One nevet, ha pedig csak az alelnök utazik rajta, akkor Air Force Two.

Az elnök lakosztályában a fedélzeten található háborús, öltöző, fürdőszoba, külön zuhanyzó és az elnöki iroda. De a gépen van még konferenciaterem és ebédlő is, ahol az elnök, a családja és a stáb is tartózkodhat, valamint helyet kapnak a magas rangú tisztviselők, a titkosszolgálat emberei és a sajtó képviselői is. Az utastérben körülbelül 100 fő számára képesek étkezési lehetőséget biztosítani.

Ennél fontosabb, hogy az Air Force One nem csupán egy repülőgép, hanem az Egyesült Államok elnökének repülő irodája, amely maximális biztonságot és kommunikációs lehetőségeket biztosít a világ bármely pontján. Teljes körű kontrollt biztosít az elnöknek a hadsereg felett.

A Boeing már jó ideje két új Air Force One gépen dolgozik, amelyek 747-8 modellek lesznek. A projekt azonban késésben van, munkaerőhiány és ellátási problémák miatt, ezért állítólag Elon Musk is csatlakozott a munkához, hogy még 2026-ban le tudják szállítani a gépeket.

Az új Air Force One gépek teljesen új elektronikai rendszert kapnak, modernizálják a kommunikációs eszközöket, valamint egy új önvédelmi rendszert is beépítenek, amelyről nyilván nem árulnak el részleteket.

Az új gépek 250 láb (körülbelül 76 méter) hosszúak, és repülésenként 16 tonnával kevesebb szén-dioxidot bocsátanak majd ki, mint a jelenlegi modellek.

Trump már első elnöki ciklusa alatt, 2019-ben is azt szerette volna, hogy az Air Force One színét piros-fehér-sötétkékre változtassák, de a légierő akkori jelentése szerint ez technikai akadályokba ütközött. Joe Biden elnök 2023-ban ezt a világosabb kék festést választotta, amelyet a képeken is láthatunk, de Trump most újra napirendre tűzte eredeti tervét, miszerint hasonló színeket akar a gépen látni, mit ami a saját magánrepülőjén van.

Trump Force One Trump magángépét sokan csak „Trump Force One” néven emlegetik, amely egy Boeing 757-es. Ezt a gépet 2011-ben vásárolta a jelenlegi amerikai elnök. A repülő belső tere luxuskivitelű, aranyborítású részletekkel, bőrülésekkel és egy privát hálószobával. A repülő eredetileg Paul Allen, a Microsoft társalapítójának tulajdonában volt.

Amikor az Egyesült Államok elnöke repülővel utazik, először egy C-5M Super Galaxy vagy egy C-17 Globemaster teherszállító gép érkezik a helyszínre, hogy leszállítsa a Marine One elnöki helikoptert (ha szükséges), az elnöki páncélozott limuzinját és egyéb felszereléseket.