Az eset múlt vasárnap történt, a rendőrség több bejelentést is kapott az autóról, amely gyakorlatilag két kerékkel közlekedett a mallorcai Ma-13-as autópályán, Alcudia irányába. – írta a Car and Driver

A bal első és bal hátsó kerekek már csak felni formájában érintkeztek az úttal, nagy zajt keltve, és komoly szikrákat termelve- A rendkívül veszélyes helyzet mellett a jármű jelentős károkat okozott az útfelületen azon a 14 kilométeres szakaszon, amíg így közlekedett.

A hatóságnak tökéletesen összehangolt munkával sikerült megállítaniuk a járművet, hogy megelőzzenek egy lehetséges közlekedési balesetet.

A volánnál egy nőt találtak, akit első körben a helyszínen alkoholszondával vizsgáltak meg. Az eredmény pozitív lett, mivel a megengedett törvényes határértéket túllépte, bár a pontos mértéket nem hozták nyilvánosságra.

Tipikus eset, ahol tragédia ugyan nem történt, de a sofőr sokkal kevesebbel is megúszhatta volna. Így viszont ittas vezetésért, és az autópálya felszántásáért is felelnie kell majd.