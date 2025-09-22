Tavaly szeptemberben egy kecskeméti férfi kellemetlen meglepetésre ébredt: az előző este megismert hölgy, akit vendégül látott otthonában, nem pihent meg nála, hanem alvás helyett akcióba lendült.

Mire a férfi kinyitotta a szemét, a nőnek és az udvaron parkoló autójának is nyoma veszett – a kocsiban pedig ott maradt a pénztárcája, a telefonja és minden irata.

A rendőrök még aznap elfogták a 18 éves lányt és társait: 17 éves öccsét és egy másik 17 éves fiút. A kocsit sértetlenül visszaszerezték, a társaságot pedig gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozás során kiderült: a testvérpár fiatalabb tagja a kocsilopás után sem állt meg, újabb bűncselekményeket követett el – egy lezárt elektromos rollert vitt el, majd több mint egy tucat napkollektort emelt el egy lakatlan udvarból.

A nyomozás lezárult, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.