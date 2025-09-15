Egy aprócska Vas vármegyei település 13 éves lakója lenyúlta bátyja autójának slusszkulcsát, bevágta magát a volán mögé, és nekiindult. A buszmegállóig megtett 110 méterrel még nem volt gondja, visszafelé azonban lecsúszott a lába a kuplungról, és fékezés nélkül a villanyoszlopnak csapódott.

Az beleroggyant a találkozásba: eltört és megdőlt a betoneleme – szerencse, hogy az áramszolgáltatást nem befolyásolta –írta a Rendészeti Államtitkárság.

A kamasz ijedtében hazaszaladt, majd „feladta magát” az egyenruhásoknak. Orrát az ütközéskor ütötte be, hisz a biztonsági övet nem használta. A slusszkulcsot – családtagjai tudta nélkül – egyszerűen elcsaklizta – bővítette szégyenlistáját a jogosítványnélküliségen túl.

Azt nem tudjuk, hogy otthon várta-e életfogytig tartó szobafogság – rendőrségi eljárás életkorából következően nem indítható ellene.