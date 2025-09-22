A főként német gyártók palettáiból válogató Magyar Rendőrség (Audi, Skoda, BMW, Mercedes-Benz) most mutatott egy olyan autót, ami nem jön szembe minden nap ‒ legalábbis rendőrautóként semmiképp.

„Ez is rendőrautó, de nem a megszokott! Kívülről a jól ismert matricázás és villogó, belül pedig minden, ami a szolgálathoz kell, de ez a típus nem tartozik a leggyakoribb járműveink közé. A SsangYong Korando ritkábban bukkan fel az utakon, mégis ugyanaz a feladata…” ‒ írta a rendőrség a bejegyzéshez.

Ritka autót villantott meg a magyar rendőrség 1

A képeken látható Korando minden bizonnyal még egy korábbi beszerzés lehet, hiszen jó fél éve hazánkban is nevet váltott a koreai SsangYong, immár KGM néven futnak.

Ti láttátok már élőben a SsangYong Korando rendőrautót?
Igen
8% (4)
Nem
92% (49)

Ha pedig szereted a rendőrautókat, akkor az alábbi galériát ne hagyd ki: 

Ritka autót villantott meg a magyar rendőrség 2
A rendőrség olyan képeket mutatott járműveiről, amilyeneket csak ritkán
A magyar rendőrség járművei nemcsak szolgálnak és védenek,…
Ritka autót villantott meg a magyar rendőrség 3
A titok, amiért jó egy férfinak SUV-ba ülni
Miért van az, hogy a kor előrehaladtával az ember egyre…