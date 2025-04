A kék közösségi oldalon bukkantak fel a képek a rendőrség új autóiról: az egyik egy BMW 550e xDrive, a másik pedig egy BMW M340i xDrive Touring, szóval nem két alap modellről van szó. Jól felszerelt, sportos bajor vasak. A nagyobb modell szedán a kisebb kombi karosszériával állt szolgálatba. Láthatóan megkapták a magyar rendőségi fóliázást, illetve fényhidat is. Nyilvánvalóan a kommunikációs eszközöket is beszerelték.

A hazai márkaképviselet konfigurátora szerint a 489 lóerős rendszerteljesítményű 550e alapára 32,6 millió forint, a 374 lóerős M340i pedig 27,5 millióról indul. A villanymotort illetve biturbó hathengeres benzinest rejtő Ötös 4,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a mildhibrid rásegítésű sorhatos Hármasnak ehhez 4,6 másodpercre szüksége.

Ha sietni kell sem lesz gond, hiszen végsebességük egyaránt 250 km/óra. Ugyanakkor 193 lóerős villanymotorjával az 550e képes akár 93 kilométert is megtenni elektromos módban a WLTP szabvány szerint, ebben a módban viszont maximum 140-es tempóra képes. Mindkét modell nyolcfokozatú automata sebességváltót és aktív összkerékhajtást rejt.

Nem nagyon emlékszünk, hogy mostanában lett volna BMW 5-ös járőrautó a hazai rendőrség flottájában, az azonban biztos, hogy az 1981-1988 között készült E28-as sorozatú Ötös kapott magyar „egyenruhát”.

Forrásaink szerint a két autót a hazai Terrorelhárítási Központ (TEK) fogja használni, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a fotók a TEK budapesti bázisán készültek.

2024 végén vásárolt tíz darab iX3-as modellt az rendőrség, ezek az autók az ország több településére kerültek, illetve a debreceni rendőrség kapott három BMW 330i Touring és egy BMW 330i Limousine formájában. Nézd meg galériánkat az autókról, aztán olvasd el részletes bemutatónkat.

Galéria:

29 fotó

Mostanában a kormány úgy tűnik rákapott a BMW-kre: Orbán Viktor is egy páncélozott 7-es limuzin újított be céges autónak és Benjámín Netanjáhú magyarországi látogatásakor is volt két hasonló 7-es BMW a konvojban.