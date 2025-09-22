Egy kanadai család értetlenül áll lányuk forgalmi vizsgájának eredménye előtt, miután a tinédzser hibátlanul teljesítette a feladatokat, mégis megbuktatták. Az indok a vizsgához használt autó volt, ami egy Tesla.

Eric Simard szerint lánya a család Model Y modelljével indult neki a vizsgának (Kanadában „saját” autóval vizsgáznak a tanulók, nem oktatóautóval), a fiatal minden feladatot hibátlanul végrehajtott, 100 százalékos értékelést kapott, ám a vizsgabiztos végül mégsem engedte át. A döntést azzal magyarázta, hogy az autó „túl nagy technológiai előnyt” jelent, külön kiemelve a fékrendszert és a zöld lámpát jelző hangjelzést.

A család szerint a vizsgabiztos azt rótta fel a tinédzsernek, hogy „nem használta a fékpedált”, noha a fiatal végig teljes kontroll alatt tartotta a járművet, és semmilyen hibát nem vétett.

Holott a tanulóvezetőkre vonatkozó helyi irányelvek nem tiltják sem a Teslák, sem más elektromos autók használatát a vizsgához – írja a Drive Tesla Canda. A szabályok mindössze annyit írnak elő, hogy a vizsgára vitt autó feleljen meg az alapvető biztonsági követelményeknek, például működjenek a féklámpák, műszakilag rendben legyen, és le lehessen tiltani minden felvételkészítő eszközt.

A Teslákban – és más villanyautókban is – használt regeneratív fékezés működési elve az, hogy a jármű már a gázpedál felengedésekor lassul, miközben visszatölti az energiát az akkumulátorba. Ez a rendszer jelentősen csökkenti a hagyományos fékpedál és fékek használatának szükségességét, ami zavarba hozhatja azokat a vizsgabiztosokat, akik a klasszikus autóvezetési jeleket keresik.

Nem ez az első eset, hogy egy Tesla miatt bukik el valaki a vizsgán: 2021-ben Kaliforniában egy 16 éves diáknál szintén a regeneratív fékezés váltott ki félreértést, ám ott végül a helyi közlekedési hatóság beavatkozott, és a bukást átminősítette sikeres vizsgának.

