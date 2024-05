Durván egy éve írtunk arról, hogy milyen veszélyei vannak, ha valaki még idős korban is volán mögé ül és nem látja be, hogy egészségi állapota már nem teszi lehetővé a biztonságos autóvezetést. De a következő történetben szereplő, 82 éves Marika nénit megkövetjük, és még sok-sok balesetmentesen levezetett kilométert kívánunk neki.

Szűcs Lajosné – tanulóinak Marika néni – autója ugyanis április közepén átlépte a bűvös egymillió kilométert, ráadásul az autó életének nagy részét a tanulóvezetők oktatására áldozta, ahogy Marika néni is.

A Volkswagen Jettát újonnan, 2007-ben vásárolta a jelenleg 82 éves oktató, amely azóta is oktatóautóként éli hétköznapjait. Az 1.9 PD TDI motorral szerelt VW most is „pöccre indul, gázadásra ma is élénken reagál” – meséli Marika néni. „Az autó már családtag, nem tudnám eladni, mély kötődés alakult ki közöttünk.”

Az egymilliós futásteljesítmény kulcsa a szakszerű és rendszeres karbantartás, az autóm nem csak a társam, hanem tulajdonképpen a munkaeszközöm. Nélküle magam is hamar dologtalanná válnék, ezért, ha bármilyen oda nem illő hangot hallok, azonnal a végére járok

– mondja Marika néni.

Az 1980-as évektől egészen a közelmúltig aktív autós-motoros oktató Marika néninek nem ez az első oktatómilliója: Trabanttal kezdte, majd Polski Fiatra váltott, később Seat Ibizával, majd Passattal és Golfokkal tanította a nebulókat. Ha ezeket összeveti, már jó pár millió kilométert tudhat a háta mögött.

Marika néni manapság már többnyire saját vállalkozását, az ABC Autósiskolát vezeti, ugyanakkor a sok intéznivaló mellett bőven jut ideje arra is, hogy felkészítő foglalkozásokat tartson kezdő motorosoknak.