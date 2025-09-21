A magyar válogatott balhátvédjeként, egyben a Liverpool játékosaként a pályán kívül is egyre feljebb tör Kerkez Milos. Azok után, hogy a 21 éves labdarúgót az elmúlt hetekben még egy szerényebb, de így is körülbelül 16-20 millió forint értékű Škodából látták kiszállni, azt a jelek szerint egy Rolls-Royce Cullinanre cserélte – szúrta ki a Bors.

A Cullinan a Rolls-Royce első és máig egyetlen SUV-ja, ami a világ legnagyobb csiszolatlan gyémántjáról neveztek el. A 2018-ben bemutatott, majd 2024-ben tökéletesített Cullinan több mint 2,5 tonnát nyom, az orrában pedig egy 6749 köbcentiméteres V12-es motor látható, ami 571 lóerős teljesítményt és 850 Nm-es nyomatékot kínál. 0-ról 100-ra 5,3 másodperc alatt gyorsul, míg a végsebességét elektronikusan szabályozták 250 km/órában.

Ilyen a második generációs Rolls-Royce Cullinan – a képre kattintva galéria nyílik:

23 fotó

A milliónyi extrával, bőrülésekkel és prémium hangrendszerrel felvértezett városi luxus-terepjáró ára körülbelül 200 millió forint, de az összeg a felszereltség függvényében jóval magasabb is lehet.

Tegyük hozzá, nem először látták Kerkezt egy nagy értékű autó volánja mögött: néhány hónappal ezelőtt egy Lamborghinivel hívta fel magára a figyelmet – erről a Vezess is beszámolt: