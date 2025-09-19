2022-ben elképesztő értékű autóflotta süllyedt a tenger fenekére az Azori-szigetek közelében. A kétszáz méter hosszú Felicity Ace elnevezésű hajó február 10-én indult a németországi Emdenből, az úti cél pedig az Egyesült Államok volt.

A Volkswagen-csoport 4000 autója került vele együtt hullámsírba, de nem az olcsóbb fajtából. A készlet értékét 170 milliárd forintra becsülték.

Képzeljük csak el, ahogy a legfrissebb és vadonatúj Lamborghini Aventador legördül a gyártósorról, felrakják egy nagy teherhajóra, majd anélkül, hogy bárki beindítani a motorját az az Atlanti-óceán mélyére süllyedt.

A fedélzeten lévő 3965 jármű között Porschék, Lamborghinik, Bentley-k, Audik és Volkswagenek is voltak. A teljes listát itt lehet megtekinteni:

A szállítmányból a legnagyobb veszteséget a 15 Lamborghini Aventador Ultimae jelentette, amelyek a hajóval együtt süllyedtek el. A veszteség annyira súlyos volt, hogy a Lamborghini újra indította az Aventador gyártását, hogy pótolja a kiesést.

A fedélzeten tartózkodó mind a 22 fős legénységnek sikerült sértetlenül megmenekülnie, a mentőcsapatok megpróbálták elvontatni a hatalmas teherhajót, de 2022. március 1-jén a jármű felborult és elsüllyedt, közel 3000 méter mélységű területen. Ez már olyan nagy távolság, ahová lemerülni is nagy kihívás, onnan pedig ekkora tárgyakat felhozni (bár műszakilag megoldható) gigantikus kiadásokat jelentene.

Így a Felicity Ace egy olyan pont lesz az Atlanti-óceánban, amit biztos érdeklődéssel fedeznek majd fel a jövő emberei, és elcsodálkoznak majd azon, hogy került közel négyezer autó a tengerfenékre.